Курганские власти закупили десятки новых автобусов для пассажиров из области

09 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

На межмуниципальных маршрутах появятся 23 новых автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для перевозок пассажиров из области в Курган власти закупили 23 новых автобуса. Об этом сообщил глава департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев на презентации автобусов, где присутствовал корреспондент URA.RU. Автобусы были представлены курганцам и министру финансов РФ Антону Силуанову на площади имени Ленина. «Перевозчики приобрели 60 автобусов при государственной поддержке. Из них 37 в город Курган, а 23 единицы пойдут на межмуниципальные маршруты, которые связывают областной центр с другими округами Курганской области», — рассказал Ковалев. Автобусы будут обновлены в направлении городов Далматово, Шадринска, Каргаполье и других. Ранее URA.RU писало, что региональные чиновники планировали закупить 60 автобусов для Курганской области. На них из бюджета было выделено 300 млн рублей. Также сообщалось, что перевозчики, работающие на межмуниципальных маршрутах, отказываются от них.

Для перевозок пассажиров из области в Курган власти закупили 23 новых автобуса. Об этом сообщил глава департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев на презентации автобусов, где присутствовал корреспондент URA.RU. Автобусы были представлены курганцам и министру финансов РФ Антону Силуанову на площади имени Ленина. «Перевозчики приобрели 60 автобусов при государственной поддержке. Из них 37 в город Курган, а 23 единицы пойдут на межмуниципальные маршруты, которые связывают областной центр с другими округами Курганской области», — рассказал Ковалев. Автобусы будут обновлены в направлении городов Далматово, Шадринска, Каргаполье и других. Ранее URA.RU писало, что региональные чиновники планировали закупить 60 автобусов для Курганской области. На них из бюджета было выделено 300 млн рублей. Также сообщалось, что перевозчики, работающие на межмуниципальных маршрутах, отказываются от них.