В ЯНАО рабочий получил условный срок за погибших при взрыве коллег

В Тазовском районе (ЯНАО) заместителя начальника коммерческой организации, признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель двоих рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО.
«Собранные следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику коммерческой организации», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Суд приговорил мужчину к трем лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Происшествие произошло 21 февраля 2023 года на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. При проведении сварочных работ в цехе произошло возгорание газовой смеси, в результате чего погибли двое рабочих 1984 и 1993 года рождения.
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