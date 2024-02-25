25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ЯНАО рабочий получил условный срок за погибших при взрыве коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, судья, суд, мера пресечения
Суд назначил виновному три года условно (архивное фото) Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) заместителя начальника коммерческой организации, признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель двоих рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО.

«Собранные следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику коммерческой организации», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Суд приговорил мужчину к трем лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Происшествие произошло 21 февраля 2023 года на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. При проведении сварочных работ в цехе произошло возгорание газовой смеси, в результате чего погибли двое рабочих 1984 и 1993 года рождения.

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В Тазовском районе (ЯНАО) заместителя начальника коммерческой организации, признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель двоих рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО. «Собранные следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику коммерческой организации», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Суд приговорил мужчину к трем лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Происшествие произошло 21 февраля 2023 года на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. При проведении сварочных работ в цехе произошло возгорание газовой смеси, в результате чего погибли двое рабочих 1984 и 1993 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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