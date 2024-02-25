В ЯНАО рабочий получил условный срок за погибших при взрыве коллег

26 февраля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Суд назначил виновному три года условно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тазовском районе (ЯНАО) заместителя начальника коммерческой организации, признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель двоих рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО. «Собранные следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику коммерческой организации», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Суд приговорил мужчину к трем лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Происшествие произошло 21 февраля 2023 года на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. При проведении сварочных работ в цехе произошло возгорание газовой смеси, в результате чего погибли двое рабочих 1984 и 1993 года рождения.

В Тазовском районе (ЯНАО) заместителя начальника коммерческой организации, признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель двоих рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО. «Собранные следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику коммерческой организации», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Суд приговорил мужчину к трем лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Происшествие произошло 21 февраля 2023 года на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. При проведении сварочных работ в цехе произошло возгорание газовой смеси, в результате чего погибли двое рабочих 1984 и 1993 года рождения.