21 февраля 2023
20 февраля 2023

На месторождении в ЯНАО из-за взрыва газа погибли рабочие

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, следователи, эксперты, следственный комитет россии, ск россии
Обстоятельства взрыва выясняются Фото:

На Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа в Тазовском районе ЯНАО произошел взрыв газа. Как сообщается в соцсетях СКР по ЯНАО, два человека погибли, один доставлен в больницу.

«21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации погибли», — говорится в сообщении. Другой рабочий получил травмы и был доставлен в больницу Нового Уренгоя.

Источники в силовых структурах сообщили URA.RU, что происшествие произошло на месторождении НОВАТЭК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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На Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа в Тазовском районе ЯНАО произошел взрыв газа. Как сообщается в соцсетях СКР по ЯНАО, два человека погибли, один доставлен в больницу. «21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации погибли», — говорится в сообщении. Другой рабочий получил травмы и был доставлен в больницу Нового Уренгоя. Источники в силовых структурах сообщили URA.RU, что происшествие произошло на месторождении НОВАТЭК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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