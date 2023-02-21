На месторождении в ЯНАО из-за взрыва газа погибли рабочие

На Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа в Тазовском районе ЯНАО произошел взрыв газа. Как сообщается в соцсетях СКР по ЯНАО, два человека погибли, один доставлен в больницу.
«21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации погибли», — говорится в сообщении. Другой рабочий получил травмы и был доставлен в больницу Нового Уренгоя.
Источники в силовых структурах сообщили URA.RU, что происшествие произошло на месторождении НОВАТЭК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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