«Ведомости»: в России увеличат штрафы за неуплату налогов

27 февраля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Инициатива включена в поправки ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство предложило увеличить минимальные суммы налоговых нарушений по статьям Уголовного кодекса (УК РФ) на 25%. Это коснется 199, 199.1, 199.3 и 199.4 статей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Правительство предложило повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%», — передает слова источника газета «Ведомости». Так, например, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) порог повысится с 15 млн до 18,75 млн рублей (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн рублей (особо крупный). В апреле 2023 года полиция задержала блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую за неуплату налогов почти на миллиард рублей. На нее возбудили уголовное дело. Блогер свою вину признала и ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Позже женщину поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения. Ей грозит до 16 лет колонии.

Правительство предложило увеличить минимальные суммы налоговых нарушений по статьям Уголовного кодекса (УК РФ) на 25%. Это коснется 199, 199.1, 199.3 и 199.4 статей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Правительство предложило повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%», — передает слова источника газета «Ведомости». Так, например, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) порог повысится с 15 млн до 18,75 млн рублей (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн рублей (особо крупный). В апреле 2023 года полиция задержала блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую за неуплату налогов почти на миллиард рублей. На нее возбудили уголовное дело. Блогер свою вину признала и ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Позже женщину поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения. Ей грозит до 16 лет колонии.