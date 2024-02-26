26 февраля 2024

«Ведомости»: в России увеличат штрафы за неуплату налогов

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Инициатива включена в поправки ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в УК Фото:

Правительство предложило увеличить минимальные суммы налоговых нарушений по статьям Уголовного кодекса (УК РФ) на 25%. Это коснется 199, 199.1, 199.3 и 199.4 статей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Правительство предложило повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%», — передает слова источника газета «Ведомости». Так, например, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) порог повысится с 15 млн до 18,75 млн рублей (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн рублей (особо крупный).

В апреле 2023 года полиция задержала блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую за неуплату налогов почти на миллиард рублей. На нее возбудили уголовное дело. Блогер свою вину признала и ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Позже женщину поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения. Ей грозит до 16 лет колонии.

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Правительство предложило увеличить минимальные суммы налоговых нарушений по статьям Уголовного кодекса (УК РФ) на 25%. Это коснется 199, 199.1, 199.3 и 199.4 статей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Правительство предложило повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%», — передает слова источника газета «Ведомости». Так, например, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) порог повысится с 15 млн до 18,75 млн рублей (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн рублей (особо крупный). В апреле 2023 года полиция задержала блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую за неуплату налогов почти на миллиард рублей. На нее возбудили уголовное дело. Блогер свою вину признала и ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Позже женщину поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения. Ей грозит до 16 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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