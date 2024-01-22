Блиновской грозит 16 лет колонии

22 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Блиновской предъявили обвинения по двум новым эпизодам Фото: Сергей Киселев / АГН Москва новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогеру Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей новых обвинений. Возможный срок заключения под стражу подсчитали журналисты. «16 лет колонии грозит Елене Блиновской после предъявления ей обвинений по новой статье», — пишет telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что Блиновской предъявили обвинения по двум новым эпизодам. Ее подозревают в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это — шесть лет колонии. Кроме того, в отношении блогера продолжается расследование по двум уголовным делам: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Отмывание денег в особо крупном размере», за что могут посадить на три и семь лет соответственно. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщала, что 22 января в Замоскворецком суде рассмотрят вопрос об изменении блогеру меры пресечения на заключение под стражу. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны.

Блогеру Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей новых обвинений. Возможный срок заключения под стражу подсчитали журналисты. «16 лет колонии грозит Елене Блиновской после предъявления ей обвинений по новой статье», — пишет telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что Блиновской предъявили обвинения по двум новым эпизодам. Ее подозревают в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это — шесть лет колонии. Кроме того, в отношении блогера продолжается расследование по двум уголовным делам: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Отмывание денег в особо крупном размере», за что могут посадить на три и семь лет соответственно. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщала, что 22 января в Замоскворецком суде рассмотрят вопрос об изменении блогеру меры пресечения на заключение под стражу. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны.