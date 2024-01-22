Shot: Блиновскую заставят мыть полы в СИЗО

22 января 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Елену Блиновскую заставят мыть полы в изоляторе «Печатники», сообщает Shot Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Новость по теме Блиновской грозит 16 лет колонии Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, в настоящий момент перевозят в изолятор №6 «Печатники». Там организатора «Марафона желаний» планируют привлечь к работе по наведению порядка в СИЗО — Блиновская будет мыть полы наравне со всеми. Об этом сообщает Shot. «Блиновская спустится с небес — ей предстоит мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантками. Ее прямо сейчас везут в изолятор № 6 „Печатники“. <…> Особенность содержания в женском изоляторе „Печатники“ в том, что арестантки сами поддерживают в нем чистоту», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на источник из СИЗО. Тот также добавил, что Блиновскую хотят заставить быть «как все». Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. До этого она подала ответный иск в адрес налоговой, так как ей не оформляли перерасчет. Всю информацию о деле Блиновской URA.RU публикует в отдельном сюжете.

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, в настоящий момент перевозят в изолятор №6 «Печатники». Там организатора «Марафона желаний» планируют привлечь к работе по наведению порядка в СИЗО — Блиновская будет мыть полы наравне со всеми. Об этом сообщает Shot. «Блиновская спустится с небес — ей предстоит мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантками. Ее прямо сейчас везут в изолятор № 6 „Печатники“. <…> Особенность содержания в женском изоляторе „Печатники“ в том, что арестантки сами поддерживают в нем чистоту», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на источник из СИЗО. Тот также добавил, что Блиновскую хотят заставить быть «как все». Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. До этого она подала ответный иск в адрес налоговой, так как ей не оформляли перерасчет. Всю информацию о деле Блиновской URA.RU публикует в отдельном сюжете.