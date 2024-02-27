Военные США опубликовали свод данных о Вооруженных силах России

Сухопутные войска США подготовили обширный аналитический материал о российских вооруженных силах, охватывающий 280 страниц. Документ, получивший название «Российская тактика», опубликован на официальной странице Управления общевойсковой доктрины армии США в соцсети Х.
«[Публикация] разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — говорится в предисловие документа.
Содержание аналитического материала охватывает широкий спектр информации, начиная от мест постоянной дислокации воинских частей и заканчивая тактико-техническими характеристиками российских вооружений. Однако конфликт на Украине в данном своде данных не рассматривается. Эта публикация является частью более широких усилий США по изучению и анализу военных стратегий потенциальных противников.
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