Военные США опубликовали свод данных о Вооруженных силах России

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, армия, военные, столкновение, атака, штурм, спецоперация, контртеррористическая операция, тактика, бой, солдат, войсковая операция, кто
В книге рассматривается тактика российских военных Фото:

Сухопутные войска США подготовили обширный аналитический материал о российских вооруженных силах, охватывающий 280 страниц. Документ, получивший название «Российская тактика», опубликован на официальной странице Управления общевойсковой доктрины армии США в соцсети Х.

«[Публикация] разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — говорится в предисловие документа.

Содержание аналитического материала охватывает широкий спектр информации, начиная от мест постоянной дислокации воинских частей и заканчивая тактико-техническими характеристиками российских вооружений. Однако конфликт на Украине в данном своде данных не рассматривается. Эта публикация является частью более широких усилий США по изучению и анализу военных стратегий потенциальных противников.

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Сухопутные войска США подготовили обширный аналитический материал о российских вооруженных силах, охватывающий 280 страниц. Документ, получивший название «Российская тактика», опубликован на официальной странице Управления общевойсковой доктрины армии США в соцсети Х. «[Публикация] разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — говорится в предисловие документа. Содержание аналитического материала охватывает широкий спектр информации, начиная от мест постоянной дислокации воинских частей и заканчивая тактико-техническими характеристиками российских вооружений. Однако конфликт на Украине в данном своде данных не рассматривается. Эта публикация является частью более широких усилий США по изучению и анализу военных стратегий потенциальных противников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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