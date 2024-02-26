26 февраля 2024

В Перми простились с бывшим вице-губернатором области Владимиром Боевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Владимир Боев будет похоронен на малой родине, в Осе Фото:

В Перми 27 февраля состоялось прощание с бывшим вице-губернатором области, кандидатом медицинских наук Владимиром Боевым. Друзья, коллеги и родные вспоминали о нем, как о человеке, который до конца жизни был предан своему делу. Владимир Боев работал в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ), и «многое отдавал не только студентам, но и главным врачам». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала бывший профессор ПГМУ, доктор медицинских наук, заслуженный медработник Мария Подлужная.

«Владимир Сергеевич до 2013 года работал на кафедре общественного здравоохранения со студентами, а в последние годы повышал и квалификацию главврачей городских и районных больниц. Это был не только крупный организатор здравоохранения, но еще и незаурядный, кристально честный и преданный своему делу человек. Как правило, он работал в самом сложном отрезке системы здравоохранения — сельском. Но у него всегда было очень большое стремление подхватывать все новое в системе здравоохранения, использовать и применять это на практике», — рассказала Мария Подлужная.

Бывшие коллеги Боева в региональном правительстве в прощальном слове отметили, что он не только ратовал за развитие образования и культуры, но и социальной сферы: «Очень много новаций претворил в жизнь именно как руководитель социальной сферы. Был целеустремлен и решителен. Даже после выхода на пенсию Владимир Боев остался верен делу жизни.

«Мы с ним [Боевым] знакомы с 1983 года. Я работал в областной больнице, мы много общались. Это скромный человек. Он и на пенсии не сидел без дела: все время занимался аналитическими материалами, обобщал, анализировал. Очень много имеет методических пособий и материалов, касающихся здравоохранения. Сейчас его труды хранятся и используются в ПГМУ и ПГФА», — рассказал URA.RU бывши коллега умершего Валерий Агафонов.

Последние годы жизни Боев проживал в Перми. Однако, как рассказали родственники умершего, похоронят бывшего вице-губернатора на малой родине, в городе Оса, где много лет он проработал врачом.

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В Перми 27 февраля состоялось прощание с бывшим вице-губернатором области, кандидатом медицинских наук Владимиром Боевым. Друзья, коллеги и родные вспоминали о нем, как о человеке, который до конца жизни был предан своему делу. Владимир Боев работал в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ), и «многое отдавал не только студентам, но и главным врачам». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала бывший профессор ПГМУ, доктор медицинских наук, заслуженный медработник Мария Подлужная. «Владимир Сергеевич до 2013 года работал на кафедре общественного здравоохранения со студентами, а в последние годы повышал и квалификацию главврачей городских и районных больниц. Это был не только крупный организатор здравоохранения, но еще и незаурядный, кристально честный и преданный своему делу человек. Как правило, он работал в самом сложном отрезке системы здравоохранения — сельском. Но у него всегда было очень большое стремление подхватывать все новое в системе здравоохранения, использовать и применять это на практике», — рассказала Мария Подлужная. Бывшие коллеги Боева в региональном правительстве в прощальном слове отметили, что он не только ратовал за развитие образования и культуры, но и социальной сферы: «Очень много новаций претворил в жизнь именно как руководитель социальной сферы. Был целеустремлен и решителен. Даже после выхода на пенсию Владимир Боев остался верен делу жизни. «Мы с ним [Боевым] знакомы с 1983 года. Я работал в областной больнице, мы много общались. Это скромный человек. Он и на пенсии не сидел без дела: все время занимался аналитическими материалами, обобщал, анализировал. Очень много имеет методических пособий и материалов, касающихся здравоохранения. Сейчас его труды хранятся и используются в ПГМУ и ПГФА», — рассказал URA.RU бывши коллега умершего Валерий Агафонов. Последние годы жизни Боев проживал в Перми. Однако, как рассказали родственники умершего, похоронят бывшего вице-губернатора на малой родине, в городе Оса, где много лет он проработал врачом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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