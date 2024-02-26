В Перми простились с бывшим вице-губернатором области Владимиром Боевым

27 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Владимир Боев будет похоронен на малой родине, в Осе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 27 февраля состоялось прощание с бывшим вице-губернатором области, кандидатом медицинских наук Владимиром Боевым. Друзья, коллеги и родные вспоминали о нем, как о человеке, который до конца жизни был предан своему делу. Владимир Боев работал в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ), и «многое отдавал не только студентам, но и главным врачам». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала бывший профессор ПГМУ, доктор медицинских наук, заслуженный медработник Мария Подлужная. «Владимир Сергеевич до 2013 года работал на кафедре общественного здравоохранения со студентами, а в последние годы повышал и квалификацию главврачей городских и районных больниц. Это был не только крупный организатор здравоохранения, но еще и незаурядный, кристально честный и преданный своему делу человек. Как правило, он работал в самом сложном отрезке системы здравоохранения — сельском. Но у него всегда было очень большое стремление подхватывать все новое в системе здравоохранения, использовать и применять это на практике», — рассказала Мария Подлужная. Бывшие коллеги Боева в региональном правительстве в прощальном слове отметили, что он не только ратовал за развитие образования и культуры, но и социальной сферы: «Очень много новаций претворил в жизнь именно как руководитель социальной сферы. Был целеустремлен и решителен. Даже после выхода на пенсию Владимир Боев остался верен делу жизни. «Мы с ним [Боевым] знакомы с 1983 года. Я работал в областной больнице, мы много общались. Это скромный человек. Он и на пенсии не сидел без дела: все время занимался аналитическими материалами, обобщал, анализировал. Очень много имеет методических пособий и материалов, касающихся здравоохранения. Сейчас его труды хранятся и используются в ПГМУ и ПГФА», — рассказал URA.RU бывши коллега умершего Валерий Агафонов. Последние годы жизни Боев проживал в Перми. Однако, как рассказали родственники умершего, похоронят бывшего вице-губернатора на малой родине, в городе Оса, где много лет он проработал врачом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 27 февраля состоялось прощание с бывшим вице-губернатором области, кандидатом медицинских наук Владимиром Боевым. Друзья, коллеги и родные вспоминали о нем, как о человеке, который до конца жизни был предан своему делу. Владимир Боев работал в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ), и «многое отдавал не только студентам, но и главным врачам». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала бывший профессор ПГМУ, доктор медицинских наук, заслуженный медработник Мария Подлужная. «Владимир Сергеевич до 2013 года работал на кафедре общественного здравоохранения со студентами, а в последние годы повышал и квалификацию главврачей городских и районных больниц. Это был не только крупный организатор здравоохранения, но еще и незаурядный, кристально честный и преданный своему делу человек. Как правило, он работал в самом сложном отрезке системы здравоохранения — сельском. Но у него всегда было очень большое стремление подхватывать все новое в системе здравоохранения, использовать и применять это на практике», — рассказала Мария Подлужная. Бывшие коллеги Боева в региональном правительстве в прощальном слове отметили, что он не только ратовал за развитие образования и культуры, но и социальной сферы: «Очень много новаций претворил в жизнь именно как руководитель социальной сферы. Был целеустремлен и решителен. Даже после выхода на пенсию Владимир Боев остался верен делу жизни. «Мы с ним [Боевым] знакомы с 1983 года. Я работал в областной больнице, мы много общались. Это скромный человек. Он и на пенсии не сидел без дела: все время занимался аналитическими материалами, обобщал, анализировал. Очень много имеет методических пособий и материалов, касающихся здравоохранения. Сейчас его труды хранятся и используются в ПГМУ и ПГФА», — рассказал URA.RU бывши коллега умершего Валерий Агафонов. Последние годы жизни Боев проживал в Перми. Однако, как рассказали родственники умершего, похоронят бывшего вице-губернатора на малой родине, в городе Оса, где много лет он проработал врачом.