Умер бывший вице-губернатор Пермской области Владимир Боев

26 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Прощание с Владимиром Боевым состоится 27 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми простятся с вице-губернатором области, главным врачом Осинской ЦРБ Владимиром Боевым. Он умер на 81-м году жизни, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. «На 81-м году ушел из жизни вице-губернатор Пермской области, главный врач Осинской ЦРБ кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА Боев Владимир Сергеевич», — написала она в Telegram. Церемония прощания с Боевым состоится в Перми 27 февраля в 9:00 на ул. Старцева, 61. Владимир Боев родом из Хабаровского края. Он окончил Пермский медицинский институт. Прошел путь от участкового врача в районной медсанчасти до заместителя председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам. Он автор 134 научных работ. Удостоен различных наград СССР и России.

В Перми простятся с вице-губернатором области, главным врачом Осинской ЦРБ Владимиром Боевым. Он умер на 81-м году жизни, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. «На 81-м году ушел из жизни вице-губернатор Пермской области, главный врач Осинской ЦРБ кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА Боев Владимир Сергеевич», — написала она в Telegram. Церемония прощания с Боевым состоится в Перми 27 февраля в 9:00 на ул. Старцева, 61. Владимир Боев родом из Хабаровского края. Он окончил Пермский медицинский институт. Прошел путь от участкового врача в районной медсанчасти до заместителя председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам. Он автор 134 научных работ. Удостоен различных наград СССР и России.