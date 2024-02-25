25 февраля 2024
24 февраля 2024

Умер бывший вице-губернатор Пермской области Владимир Боев

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Владимиром Боевым состоится 27 февраля Фото:

В Перми простятся с вице-губернатором области, главным врачом Осинской ЦРБ Владимиром Боевым. Он умер на 81-м году жизни, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«На 81-м году ушел из жизни вице-губернатор Пермской области, главный врач Осинской ЦРБ кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА Боев Владимир Сергеевич», — написала она в Telegram. Церемония прощания с Боевым состоится в Перми 27 февраля в 9:00 на ул. Старцева, 61.

Владимир Боев родом из Хабаровского края. Он окончил Пермский медицинский институт. Прошел путь от участкового врача в районной медсанчасти до заместителя председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам. Он автор 134 научных работ. Удостоен различных наград СССР и России.

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В Перми простятся с вице-губернатором области, главным врачом Осинской ЦРБ Владимиром Боевым. Он умер на 81-м году жизни, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. «На 81-м году ушел из жизни вице-губернатор Пермской области, главный врач Осинской ЦРБ кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА Боев Владимир Сергеевич», — написала она в Telegram. Церемония прощания с Боевым состоится в Перми 27 февраля в 9:00 на ул. Старцева, 61. Владимир Боев родом из Хабаровского края. Он окончил Пермский медицинский институт. Прошел путь от участкового врача в районной медсанчасти до заместителя председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам. Он автор 134 научных работ. Удостоен различных наград СССР и России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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