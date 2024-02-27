В Кургане на улице Мяготина появился еще один переход с кнопкой для пешеходов. Фото

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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, светофор, кнопка светофора, ждите
Курганцы будут пользоваться кнопкой для пешеходов Фото:

На пешеходном переходе возле дома №68 по улице К.Мяготина (у бывшего паспортного стола) появилась кнопка для пешеходов. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства города.

«На пешеходном переходе напротив дома 68 по улице Коли Мяготина установлено устройство ТВП (табло вызова пешеходов)», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Ранее светофор работал в автоматическом режиме.

Кнопку установили, чтобы сократить время ожидания участников дорожного движения. Каждый цикл для пешеходов составит около 40 секунд, сообщили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенастроят светофоры на двух перекрестках. Изменения коснутся пересечений улиц Красина-Мяготина и Зорге-Мяготина.

В Кургане на Мяготина, 68 поставили кнопку для пешеходов
В Кургане на Мяготина, 68 поставили кнопку для пешеходов

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На пешеходном переходе возле дома №68 по улице К.Мяготина (у бывшего паспортного стола) появилась кнопка для пешеходов. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства города. «На пешеходном переходе напротив дома 68 по улице Коли Мяготина установлено устройство ТВП (табло вызова пешеходов)», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Ранее светофор работал в автоматическом режиме. Кнопку установили, чтобы сократить время ожидания участников дорожного движения. Каждый цикл для пешеходов составит около 40 секунд, сообщили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенастроят светофоры на двух перекрестках. Изменения коснутся пересечений улиц Красина-Мяготина и Зорге-Мяготина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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