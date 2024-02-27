Курганцы будут пользоваться кнопкой для пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пешеходном переходе возле дома №68 по улице К.Мяготина (у бывшего паспортного стола) появилась кнопка для пешеходов. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства города.

«На пешеходном переходе напротив дома 68 по улице Коли Мяготина установлено устройство ТВП (табло вызова пешеходов)», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Ранее светофор работал в автоматическом режиме.

Кнопку установили, чтобы сократить время ожидания участников дорожного движения. Каждый цикл для пешеходов составит около 40 секунд, сообщили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенастроят светофоры на двух перекрестках. Изменения коснутся пересечений улиц Красина-Мяготина и Зорге-Мяготина.