На пешеходном переходе возле дома №68 по улице К.Мяготина (у бывшего паспортного стола) появилась кнопка для пешеходов. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства города.
«На пешеходном переходе напротив дома 68 по улице Коли Мяготина установлено устройство ТВП (табло вызова пешеходов)», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Ранее светофор работал в автоматическом режиме.
Кнопку установили, чтобы сократить время ожидания участников дорожного движения. Каждый цикл для пешеходов составит около 40 секунд, сообщили в управлении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенастроят светофоры на двух перекрестках. Изменения коснутся пересечений улиц Красина-Мяготина и Зорге-Мяготина.
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