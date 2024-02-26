Режим работы светофорных объектов на двух перекрестках Кургана, ведущих к городским вокзалам, изменят до конца февраля. Об этом сообщают в управлении дорожного хозяйства города.
«Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Работы проведут до конца февраля.
Светофоры, которые поменяют режим работы, находятся на перекрестках улиц Зорге — К.Мяготина и Красина — К.Мяготина. Как будут работать объекты после настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде перекрестков.
Ранее URA.RU сообщало, что на городском перекрестке появилось несколько новых светофоров. Развязку на улице Бурова-Петрова и автодороге на микрорайон Смолино оборудовали светофорами и пешеходными переходами.
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