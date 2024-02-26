26 февраля 2024

В Кургане изменят режим светофоров на двух загруженных перекрестках. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
В Кургане перенастроят светофоры на перекрестках Фото:

Режим работы светофорных объектов на двух перекрестках Кургана, ведущих к городским вокзалам, изменят до конца февраля. Об этом сообщают в управлении дорожного хозяйства города.

«Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Работы проведут до конца февраля.

Светофоры, которые поменяют режим работы, находятся на перекрестках улиц Зорге — К.Мяготина и Красина — К.Мяготина. Как будут работать объекты после настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде перекрестков.

Ранее URA.RU сообщало, что на городском перекрестке появилось несколько новых светофоров. Развязку на улице Бурова-Петрова и автодороге на микрорайон Смолино оборудовали светофорами и пешеходными переходами.

На двух курганских загруженных перекрестках перенастроят светофоры
На двух курганских загруженных перекрестках перенастроят светофоры

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим работы светофорных объектов на двух перекрестках Кургана, ведущих к городским вокзалам, изменят до конца февраля. Об этом сообщают в управлении дорожного хозяйства города. «Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Работы проведут до конца февраля. Светофоры, которые поменяют режим работы, находятся на перекрестках улиц Зорге — К.Мяготина и Красина — К.Мяготина. Как будут работать объекты после настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде перекрестков. Ранее URA.RU сообщало, что на городском перекрестке появилось несколько новых светофоров. Развязку на улице Бурова-Петрова и автодороге на микрорайон Смолино оборудовали светофорами и пешеходными переходами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...