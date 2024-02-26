В Кургане изменят режим светофоров на двух загруженных перекрестках. Карта

27 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

В Кургане перенастроят светофоры на перекрестках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Режим работы светофорных объектов на двух перекрестках Кургана, ведущих к городским вокзалам, изменят до конца февраля. Об этом сообщают в управлении дорожного хозяйства города. «Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Работы проведут до конца февраля. Светофоры, которые поменяют режим работы, находятся на перекрестках улиц Зорге — К.Мяготина и Красина — К.Мяготина. Как будут работать объекты после настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде перекрестков. Ранее URA.RU сообщало, что на городском перекрестке появилось несколько новых светофоров. Развязку на улице Бурова-Петрова и автодороге на микрорайон Смолино оборудовали светофорами и пешеходными переходами. На двух курганских загруженных перекрестках перенастроят светофоры Скрин: Яндекс.Карты

Режим работы светофорных объектов на двух перекрестках Кургана, ведущих к городским вокзалам, изменят до конца февраля. Об этом сообщают в управлении дорожного хозяйства города. «Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Работы проведут до конца февраля. Светофоры, которые поменяют режим работы, находятся на перекрестках улиц Зорге — К.Мяготина и Красина — К.Мяготина. Как будут работать объекты после настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде перекрестков. Ранее URA.RU сообщало, что на городском перекрестке появилось несколько новых светофоров. Развязку на улице Бурова-Петрова и автодороге на микрорайон Смолино оборудовали светофорами и пешеходными переходами.