В правящей партии Израиля допустили ужесточение позиции в отношении РФ

03 марта 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Израиль готов передать Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы. Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. «Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России» — рассказал о позиции партии Вайтман изданию Business Insider. По его словам, это «лишь начало» тех обещаний, которые Израиль дал Украине, комментируя заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана о передачи Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. По мнению представителя правящей партии Вайтмана, движение в сторону помощи Киеву началось после переговоров в Москве палестинских фракций по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Он также намекнул, что если палестино-израильский конфликт закончится раньше российской спецоперации, то оружие «найдет свою дорогу на Украину». МИД России отмечал, что Москва готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование, передает RT. Заявление было сделано во время визита палестинских фракций в Россию.

В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы. Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. «Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России» — рассказал о позиции партии Вайтман изданию Business Insider. По его словам, это «лишь начало» тех обещаний, которые Израиль дал Украине, комментируя заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана о передачи Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. По мнению представителя правящей партии Вайтмана, движение в сторону помощи Киеву началось после переговоров в Москве палестинских фракций по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Он также намекнул, что если палестино-израильский конфликт закончится раньше российской спецоперации, то оружие «найдет свою дорогу на Украину». МИД России отмечал, что Москва готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование, передает RT. Заявление было сделано во время визита палестинских фракций в Россию.