Shot: школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

Во время тренировки по рукопашному бою в Москве тренер нанес сильную пощечину своему 11-летнему подопечному. В результате чего у мальчика возникло ухудшение слуха.
«В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 11-летний мальчик пошел на тренировку по рукопашному бою в клуб вместе со своим братом.
Во время тренировки, по словам тренера, мальчик разозлился и стал выполнять запрещенный прием, который мог нанести вред позвоночнику его брата. С помощью оплеухи наставник хотел привести школьника в чувство. Мать мальчика в связи с этим обратилась в полицию. Проводится проверка данного инцидента, передали в telegram-канале.
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