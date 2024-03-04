Shot: школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

04 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Мальчик оглох после пощечины от тренера по рукопашному бою, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU Во время тренировки по рукопашному бою в Москве тренер нанес сильную пощечину своему 11-летнему подопечному. В результате чего у мальчика возникло ухудшение слуха. «В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 11-летний мальчик пошел на тренировку по рукопашному бою в клуб вместе со своим братом. Во время тренировки, по словам тренера, мальчик разозлился и стал выполнять запрещенный прием, который мог нанести вред позвоночнику его брата. С помощью оплеухи наставник хотел привести школьника в чувство. Мать мальчика в связи с этим обратилась в полицию. Проводится проверка данного инцидента, передали в telegram-канале.

Во время тренировки по рукопашному бою в Москве тренер нанес сильную пощечину своему 11-летнему подопечному. В результате чего у мальчика возникло ухудшение слуха. «В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 11-летний мальчик пошел на тренировку по рукопашному бою в клуб вместе со своим братом. Во время тренировки, по словам тренера, мальчик разозлился и стал выполнять запрещенный прием, который мог нанести вред позвоночнику его брата. С помощью оплеухи наставник хотел привести школьника в чувство. Мать мальчика в связи с этим обратилась в полицию. Проводится проверка данного инцидента, передали в telegram-канале.