Shot: школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

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Мальчик оглох после пощечины от тренера по рукопашному бою, пишет Shot Фото:

Во время тренировки по рукопашному бою в Москве тренер нанес сильную пощечину своему 11-летнему подопечному. В результате чего у мальчика возникло ухудшение слуха.

«В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 11-летний мальчик пошел на тренировку по рукопашному бою в клуб вместе со своим братом.

Во время тренировки, по словам тренера, мальчик разозлился и стал выполнять запрещенный прием, который мог нанести вред позвоночнику его брата. С помощью оплеухи наставник хотел привести школьника в чувство. Мать мальчика в связи с этим обратилась в полицию. Проводится проверка данного инцидента, передали в telegram-канале.

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Во время тренировки по рукопашному бою в Москве тренер нанес сильную пощечину своему 11-летнему подопечному. В результате чего у мальчика возникло ухудшение слуха. «В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 11-летний мальчик пошел на тренировку по рукопашному бою в клуб вместе со своим братом. Во время тренировки, по словам тренера, мальчик разозлился и стал выполнять запрещенный прием, который мог нанести вред позвоночнику его брата. С помощью оплеухи наставник хотел привести школьника в чувство. Мать мальчика в связи с этим обратилась в полицию. Проводится проверка данного инцидента, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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