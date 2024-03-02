Полицейские искали школьников и алкоголиков в Екатеринбурге

03 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД нашли двух школьников, которых из отдела полиции забрали родители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Екатеринбурга 2 марта во время рейда искала в Верх-Исетском районе города граждан, распивающих алкоголь, находящихся в розыске горожан и школьников, вышедших без сопровождения родителей ночью. Полицейские нашли двух несовершеннолетних и составили 14 протоколов, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства. «Рейд был направлен на поддержание правопорядка в общественных местах, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей, недопущение распития алкогольной продукции в общественном месте и нахождения лиц в состоянии опьянения, находящихся в розыске и причастных к незаконному обороту наркотических средств», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Также полицейские рассказали горожанам, как защититься от различных способов мошенничества. За время рейда сотрудники полиции составили 14 протоколов по статье ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Двух найденных несовершеннолетних отвезли в отделы полиции и позже отдали родителям. Фото предоставлено пресс-группой УМВД Екатеринбурга Фото предоставлено пресс-группой УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга 2 марта во время рейда искала в Верх-Исетском районе города граждан, распивающих алкоголь, находящихся в розыске горожан и школьников, вышедших без сопровождения родителей ночью. Полицейские нашли двух несовершеннолетних и составили 14 протоколов, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства. «Рейд был направлен на поддержание правопорядка в общественных местах, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей, недопущение распития алкогольной продукции в общественном месте и нахождения лиц в состоянии опьянения, находящихся в розыске и причастных к незаконному обороту наркотических средств», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Также полицейские рассказали горожанам, как защититься от различных способов мошенничества. За время рейда сотрудники полиции составили 14 протоколов по статье ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Двух найденных несовершеннолетних отвезли в отделы полиции и позже отдали родителям.