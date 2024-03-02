02 марта 2024

Полицейские искали школьников и алкоголиков в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МВД нашли двух школьников, которых из отдела полиции забрали родители Фото:

Полиция Екатеринбурга 2 марта во время рейда искала в Верх-Исетском районе города граждан, распивающих алкоголь, находящихся в розыске горожан и школьников, вышедших без сопровождения родителей ночью. Полицейские нашли двух несовершеннолетних и составили 14 протоколов, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства.

«Рейд был направлен на поддержание правопорядка в общественных местах, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей, недопущение распития алкогольной продукции в общественном месте и нахождения лиц в состоянии опьянения, находящихся в розыске и причастных к незаконному обороту наркотических средств», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Также полицейские рассказали горожанам, как защититься от различных способов мошенничества.

За время рейда сотрудники полиции составили 14 протоколов по статье ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Двух найденных несовершеннолетних отвезли в отделы полиции и позже отдали родителям.

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Полиция Екатеринбурга 2 марта во время рейда искала в Верх-Исетском районе города граждан, распивающих алкоголь, находящихся в розыске горожан и школьников, вышедших без сопровождения родителей ночью. Полицейские нашли двух несовершеннолетних и составили 14 протоколов, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства. «Рейд был направлен на поддержание правопорядка в общественных местах, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей, недопущение распития алкогольной продукции в общественном месте и нахождения лиц в состоянии опьянения, находящихся в розыске и причастных к незаконному обороту наркотических средств», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Также полицейские рассказали горожанам, как защититься от различных способов мошенничества. За время рейда сотрудники полиции составили 14 протоколов по статье ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Двух найденных несовершеннолетних отвезли в отделы полиции и позже отдали родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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