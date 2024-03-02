Пермяки жалуются на банду подростков, которая держит в страхе целый район

Пермские подростки избивают детей на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Новые Ляды жалуются на банду подростков, которая избивает детей. Об этом одна из горожанок рассказала в посте в группе «Подслушано Новые Ляды» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Мира первого марта около 18:00 вечера трое подростков избили моего сына. У ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — говорится в сообщении пермячки.

Заявление в полицию уже написано, отметила мать избитого ребенка. В комментариях жители микрорайона Новые Ляды рассказали о том, что группа подростков уже не раз была замечена в избиениях детей на глазах у взрослых.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Перми по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Перми 10-летний школьник держал в страхе жителей микрорайона Кислотные дачи. Юный пермяк получил прозвище «батя на районе».