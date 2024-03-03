Одним из авторов книги стал директор гуманитарного института КГУ Денис Маслюженко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые Курганского государственного университета (КГУ) написали книгу по истории Белозерского округа, в котором рассказали об появлении первых людей в регионе и эпохе революций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Увидел свет первый тираж уникальной книги по истории Белозерского Притоболья. Это результат работы коллектива авторов, большую часть которого составляют ученые КГУ. Книга рассказывает историю Белозерского муниципального округа от появления на его территории первого человека до времен распада СССР», — сообщили в пресс-службе КГУ.

Первая презентация этой книги состоялась 29 февраля, вторая презентация намечена на 15 марта к юбилею округа. Издание состоит из 240 страниц и включает визуальный контент, который собирался по разным музеям и архивам. Работа над созданием книги началась весной прошлого года. Учеными изучались новые архивные документы и проводились археологические исследования. Первый тираж уйдет в библиотеки и музеи округа. В планах, работа по популяризации книги.

Ранее URA.RU писало, что курганский ученый Маслюженко стал соавтором книги о потомках Чингисхана. Директор гуманитарного института КГУ написал две главы для книги о династии Шибанидов, вышедшей в Казахстане.

Курганские ученые написали книгу об истории Белозерского округа Фото: пресс-служба КГУ

Первый тираж книг появится в библиотеках и музеях округа Фото: пресс-служба КГУ

Одним из авторов книги стал кандидат исторических наук Денис Маслюженко Фото: пресс-служба КГУ