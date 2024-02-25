25 февраля 2024
24 февраля 2024

Курганский ученый Маслюженко стал соавтором книги о потомках Чингисхана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Краеведческий музей. Курган, маслюженко денис
Кандидат исторических наук Денис Маслюженко написал две главы книги о Шибанидах Фото:

Директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко написал две главы для книги о потомках правителя Монгольской империи Чингисхана, вышедшей в Казахстане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета.

«Денис Маслюженко, кандидат исторических наук, директор гуманитарного института, стал автором двух глав книги, написанной учеными России и Казахстана и изданной в Казахстане. Книга — результат двухлетнего труда ученых России и Казахстана, она называется «Династия Шибанидов в истории Казахского ханства», — указано в сообщении. Маслюженко написал главы, посвященные истории Тюменского ханства второй половины 15 и начала 16 века и закату Сибирского ханства.

Шибан — один из внуков Чингисхана. Маслюженко отметил, что династия этого чингизида основала Тюменское, Сибирское, Бухарское, Хивинское ханства и некоторое время конкурировали в Казахстане с местной династией. По данным ученого, эта династия с 15 по 17 век имела влияние в Узбекистане, Казахстане и России. Во время исследования Маслюженко, опираясь на дипломатические документы и переписку, доказал, что сибирский хан Кучум не был вассалом бухарского хана Абдуллы II, что отражено в книге.

Курганская область расположена на бывшей территории Тюменского и Сибирского ханств. Ранее в Курганской области было найдено зеркало времен Золотой Орды. Таких зеркал в Западной Сибири до этого не находили.

Книга была создана за два года
Книга была создана за два года
Фото:
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Директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко написал две главы для книги о потомках правителя Монгольской империи Чингисхана, вышедшей в Казахстане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета. «Денис Маслюженко, кандидат исторических наук, директор гуманитарного института, стал автором двух глав книги, написанной учеными России и Казахстана и изданной в Казахстане. Книга — результат двухлетнего труда ученых России и Казахстана, она называется «Династия Шибанидов в истории Казахского ханства», — указано в сообщении. Маслюженко написал главы, посвященные истории Тюменского ханства второй половины 15 и начала 16 века и закату Сибирского ханства. Шибан — один из внуков Чингисхана. Маслюженко отметил, что династия этого чингизида основала Тюменское, Сибирское, Бухарское, Хивинское ханства и некоторое время конкурировали в Казахстане с местной династией. По данным ученого, эта династия с 15 по 17 век имела влияние в Узбекистане, Казахстане и России. Во время исследования Маслюженко, опираясь на дипломатические документы и переписку, доказал, что сибирский хан Кучум не был вассалом бухарского хана Абдуллы II, что отражено в книге. Курганская область расположена на бывшей территории Тюменского и Сибирского ханств. Ранее в Курганской области было найдено зеркало времен Золотой Орды. Таких зеркал в Западной Сибири до этого не находили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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