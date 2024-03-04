«Курганмашзавод» штатно комплектует БМП-3 бронеэкранами и противокомулятивными решетками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ показали, какую защиту используют в зоне спецоперации для боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщается в соцсетях.

«Царская БМП-3 в полном обвесе. Защитная накидка, бортовые экраны, дополнительные листы транспортерной ленты по бортам, антидроновый козырек, решетки и сетки, прикрывающие спереди и сзади», — подписаны фото с бронемашиной в telegram-канале «Уголок Ситха». Также на БМП установлен комплекс РЭБ «Лесочек», чтобы подавлять и выводить из строя вражеские БПЛА.

Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений. Избежать урона позволяет легкость бронетехники. Также сообщалось, что БМП-3 сделают более неуязвимыми для беспилотников ВСУ. Для этого бронемашины планируют комплектовать системами борьбы против дронов.

Фото: tg-канал «Уголок Ситха»