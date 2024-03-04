04 марта 2024

Военные показали максимальную защищенность курганской БМП-3 на фронте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
«Курганмашзавод» штатно комплектует БМП-3 бронеэкранами и противокомулятивными решетками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ показали, какую защиту используют в зоне спецоперации для боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщается в соцсетях.

«Царская БМП-3 в полном обвесе. Защитная накидка, бортовые экраны, дополнительные листы транспортерной ленты по бортам, антидроновый козырек, решетки и сетки, прикрывающие спереди и сзади», — подписаны фото с бронемашиной в telegram-канале «Уголок Ситха». Также на БМП установлен комплекс РЭБ «Лесочек», чтобы подавлять и выводить из строя вражеские БПЛА.

Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений. Избежать урона позволяет легкость бронетехники. Также сообщалось, что БМП-3 сделают более неуязвимыми для беспилотников ВСУ. Для этого бронемашины планируют комплектовать системами борьбы против дронов.

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Военнослужащие ВС РФ показали, какую защиту используют в зоне спецоперации для боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщается в соцсетях. «Царская БМП-3 в полном обвесе. Защитная накидка, бортовые экраны, дополнительные листы транспортерной ленты по бортам, антидроновый козырек, решетки и сетки, прикрывающие спереди и сзади», — подписаны фото с бронемашиной в telegram-канале «Уголок Ситха». Также на БМП установлен комплекс РЭБ «Лесочек», чтобы подавлять и выводить из строя вражеские БПЛА. Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений. Избежать урона позволяет легкость бронетехники. Также сообщалось, что БМП-3 сделают более неуязвимыми для беспилотников ВСУ. Для этого бронемашины планируют комплектовать системами борьбы против дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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