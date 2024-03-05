В Кургане начался ажиотаж на концерт «Бутырки» (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Кургане практически нет свободных мест на концерт известной группы «Бутырка», которая исполняет песни в стиле шансон. На площадке, которая предоставляет сцену для исполнителей, осталось меньше пяти доступных билетов. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Афиша».

«Всего осталось три билета на концерт „Бутырки“. До концерта осталось чуть больше недели. Выступление исполнителей пройдет в рамках тура по городам», — указано на сайте.

Корреспондент URA.RU поговорила с представителями Дворца культуры машиностроителей (ДКМ), на площадке которого пройдет концерт «Бутырки». Журналисту подтвердили, что на выступление образовался ажиотаж и все билеты практически раскуплены. Представители рассказали, что общая вместительность концертного зала составляет 738 мест. Сам приезд группы вызвал интерес у курганцев. По поводу организации журналисту не смогли сообщить больше информации, поскольку ей занимается компания артиста, а ДКМ просто предоставляет площадку для выступлений.

«Бутырка» — это музыкальный коллектив, основанный в 2001 году. Согласно открытым данным, в нынешний состав группы входят Олег Симонов, Алексей Тюмин, Юрий Акимов, Дмитрий Чунаев, Евгений Капустянский и Валерий Лизнев. Они выпускают музыку в жанрах шансона, блатной песни, электропопа и городского романса.

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупали все билеты на концерт исполнителя патриотических песен Shaman’а. На сайте площадки, где выступал артист, сообщалось, что свободных мест не осталось.

Группа «Бутырка» почти собрала солд-аут в Кургане Фото: скрин сайта «Яндекс Афиша»