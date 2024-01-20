20 января 2024
19 января 2024

Курганцы раскупили все билеты на концерт Shaman. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
В Кургане не осталось билетов на концерт певца Shaman Фото:

Жители Курганской области раскупили все билеты на концерт певца Shaman. Информация об этом указана на сайте курганской филармонии.

«Свободных мест нет», — указано на сайте. До этого оставалось 13 билетов, самый дешевый из которых стоил 6500 рублей.

Ранее стало известно, что в Кургане для Shaman’а нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели, номер с включенным завтраком и кровать king size. Источники URA.RU рассказали, что есть вероятность того, что музыкант остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне.

На сайте указано, что на концерт певца закончились билеты
На сайте указано, что на концерт певца закончились билеты

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Жители Курганской области раскупили все билеты на концерт певца Shaman. Информация об этом указана на сайте курганской филармонии. «Свободных мест нет», — указано на сайте. До этого оставалось 13 билетов, самый дешевый из которых стоил 6500 рублей. Ранее стало известно, что в Кургане для Shaman’а нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели, номер с включенным завтраком и кровать king size. Источники URA.RU рассказали, что есть вероятность того, что музыкант остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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