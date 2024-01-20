В Кургане не осталось билетов на концерт певца Shaman
Жители Курганской области раскупили все билеты на концерт певца Shaman. Информация об этом указана на сайте курганской филармонии.
«Свободных мест нет», — указано на сайте. До этого оставалось 13 билетов, самый дешевый из которых стоил 6500 рублей.
Ранее стало известно, что в Кургане для Shaman’а нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели, номер с включенным завтраком и кровать king size. Источники URA.RU рассказали, что есть вероятность того, что музыкант остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне.
На сайте указано, что на концерт певца закончились билеты
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