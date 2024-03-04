04 марта 2024

Двухлетнего малыша с ожогами эвакуировали на вертолете в Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав Игоря Холманских по Чусовой. Слобода, спасатели, вертолет мчс
В Шумихе ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил ожоги Фото:

Из Шумихи в Курган санитарной авиацией эвакуировали двухлетнего малыша с ожогами. Об этом сообщил главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха) Александр Савин.

«Родители! Следите, пожалуйста, за своими детьми. С ожогами пришлось госпитализировать ребенка вертолетом», — написал Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором вертолет санавиации совершает посадку на площадке рядом с Шумихинской больницей.

В больнице URA.RU уточнили, что двухлетний ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком, в результате чего получил ожоги. Ребенка доставили в межрайонную больницу, а чуть позже вертолетом санавиации направили в Курган.

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Из Шумихи в Курган санитарной авиацией эвакуировали двухлетнего малыша с ожогами. Об этом сообщил главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха) Александр Савин. «Родители! Следите, пожалуйста, за своими детьми. С ожогами пришлось госпитализировать ребенка вертолетом», — написал Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором вертолет санавиации совершает посадку на площадке рядом с Шумихинской больницей. В больнице URA.RU уточнили, что двухлетний ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком, в результате чего получил ожоги. Ребенка доставили в межрайонную больницу, а чуть позже вертолетом санавиации направили в Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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