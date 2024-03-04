Из Шумихи в Курган санитарной авиацией эвакуировали двухлетнего малыша с ожогами. Об этом сообщил главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха) Александр Савин.
«Родители! Следите, пожалуйста, за своими детьми. С ожогами пришлось госпитализировать ребенка вертолетом», — написал Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором вертолет санавиации совершает посадку на площадке рядом с Шумихинской больницей.
В больнице URA.RU уточнили, что двухлетний ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком, в результате чего получил ожоги. Ребенка доставили в межрайонную больницу, а чуть позже вертолетом санавиации направили в Курган.
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