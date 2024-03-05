Возле курганской колонии задержали подростка со свертком запрещенных предметов

06 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Курганского подростка задержали сотрудники колонии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники колонии №2 в поселке Просвет (Кетовский округ Курганской области) задержали возле учреждения 17-летнего подростка с запрещенными предметами. Несовершеннолетний собирался перебросить телефоны и прочее содержимое на территорию зоны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН региона. «Партию запрещенных предметов в исправительное учреждение пытался передать несовершеннолетний курганец», — рассказали в ведомстве. Подросток привез в свертке четыре сотовых телефона, зарядные устройства, гарнитуры и USB-провода. Он намеревался перебросить это на территорию колонии, но был задержан сотрудниками. Сверток с телефонами у молодого человека забрали. Его самого передали родителям. Материалы об инциденте передали в кетовский отдел полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали взрослого мужчину с наркотиками. Вместе с ним был ребенок, у которого также якобы были найдены при себе запрещенные вещества.

Сотрудники колонии №2 в поселке Просвет (Кетовский округ Курганской области) задержали возле учреждения 17-летнего подростка с запрещенными предметами. Несовершеннолетний собирался перебросить телефоны и прочее содержимое на территорию зоны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН региона. «Партию запрещенных предметов в исправительное учреждение пытался передать несовершеннолетний курганец», — рассказали в ведомстве. Подросток привез в свертке четыре сотовых телефона, зарядные устройства, гарнитуры и USB-провода. Он намеревался перебросить это на территорию колонии, но был задержан сотрудниками. Сверток с телефонами у молодого человека забрали. Его самого передали родителям. Материалы об инциденте передали в кетовский отдел полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали взрослого мужчину с наркотиками. Вместе с ним был ребенок, у которого также якобы были найдены при себе запрещенные вещества.