В полиции Кургана опровергли информацию о том, что ребенок торговал наркотиками

02 марта 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция Кургана опровергла информацию о том, что 10-летний ребенок торговал наркотиками. У несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, однако он не продавал их. Распространением занимался взрослый наркокурьер, которого задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего ранее судимого жителя Кургана. Во время досмотра у него было изъято около 10 граммов запрещенных веществ, еще более 90 грамм обнаружено у находящегося с мужчиной несовершеннолетнего. Общая масса изъятого наркотика составила более 100 граммов», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков, пробыл три года в местах лишения свободы. После выхода из колонии он продолжил заниматься торговлей запрещенных веществ. Следователь возбудил уголовное дело. Злоумышленник подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. На данный момент подозреваемый задержан. Ранее сообщалось, что в Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Школьника и мужчину поймали в подъезде жилого дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Кургана опровергла информацию о том, что 10-летний ребенок торговал наркотиками. У несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, однако он не продавал их. Распространением занимался взрослый наркокурьер, которого задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего ранее судимого жителя Кургана. Во время досмотра у него было изъято около 10 граммов запрещенных веществ, еще более 90 грамм обнаружено у находящегося с мужчиной несовершеннолетнего. Общая масса изъятого наркотика составила более 100 граммов», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков, пробыл три года в местах лишения свободы. После выхода из колонии он продолжил заниматься торговлей запрещенных веществ. Следователь возбудил уголовное дело. Злоумышленник подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. На данный момент подозреваемый задержан. Ранее сообщалось, что в Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Школьника и мужчину поймали в подъезде жилого дома.