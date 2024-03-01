01 марта 2024

В полиции Кургана опровергли информацию о том, что ребенок торговал наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
Полиция задержала подозреваемого Фото:

Полиция Кургана опровергла информацию о том, что 10-летний ребенок торговал наркотиками. У несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, однако он не продавал их. Распространением занимался взрослый наркокурьер, которого задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего ранее судимого жителя Кургана. Во время досмотра у него было изъято около 10 граммов запрещенных веществ, еще более 90 грамм обнаружено у находящегося с мужчиной несовершеннолетнего. Общая масса изъятого наркотика составила более 100 граммов», — сообщили в ведомстве.

Мужчина ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков, пробыл три года в местах лишения свободы. После выхода из колонии он продолжил заниматься торговлей запрещенных веществ. Следователь возбудил уголовное дело. Злоумышленник подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Школьника и мужчину поймали в подъезде жилого дома.

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Полиция Кургана опровергла информацию о том, что 10-летний ребенок торговал наркотиками. У несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, однако он не продавал их. Распространением занимался взрослый наркокурьер, которого задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего ранее судимого жителя Кургана. Во время досмотра у него было изъято около 10 граммов запрещенных веществ, еще более 90 грамм обнаружено у находящегося с мужчиной несовершеннолетнего. Общая масса изъятого наркотика составила более 100 граммов», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков, пробыл три года в местах лишения свободы. После выхода из колонии он продолжил заниматься торговлей запрещенных веществ. Следователь возбудил уголовное дело. Злоумышленник подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. На данный момент подозреваемый задержан. Ранее сообщалось, что в Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Школьника и мужчину поймали в подъезде жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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