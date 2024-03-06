06 марта 2024

В Миассе на продажу выставили бизнес-центр с видом на набережную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опечатанный силовиками офис компании, совершавшей мошеннические сделки. Пермь, офис
За объект продавец просит около 76 млн рублей Фото:

В Миассе (Челябинская область) на продажу выставили бизнес-центр с видом на набережную. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».

«Продается Бизнес-центр в Миасс, ул. Набережная, дом 5. Общая площадь здания 1528,1 квадратных метров, площадь земельного участка 600 квадратных метров. Все в собственности, бизнес центр сдан в аренду», — следует из объявления о продаже.

За объект продавец выставил цену в 50 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае стоимость бизнес-центра, без учета земельного участка, составит около 76 млн 400 тысяч рублей.

Площади бизнес-центра сдаются в аренду
Площади бизнес-центра сдаются в аренду
Фото:
Здание имеет квартирную планировку
Здание имеет квартирную планировку
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) на продажу выставили бизнес-центр с видом на набережную. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается Бизнес-центр в Миасс, ул. Набережная, дом 5. Общая площадь здания 1528,1 квадратных метров, площадь земельного участка 600 квадратных метров. Все в собственности, бизнес центр сдан в аренду», — следует из объявления о продаже. За объект продавец выставил цену в 50 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае стоимость бизнес-центра, без учета земельного участка, составит около 76 млн 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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