За объект продавец просит около 76 млн рублей
В Миассе (Челябинская область) на продажу выставили бизнес-центр с видом на набережную. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».
«Продается Бизнес-центр в Миасс, ул. Набережная, дом 5. Общая площадь здания 1528,1 квадратных метров, площадь земельного участка 600 квадратных метров. Все в собственности, бизнес центр сдан в аренду», — следует из объявления о продаже.
За объект продавец выставил цену в 50 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае стоимость бизнес-центра, без учета земельного участка, составит около 76 млн 400 тысяч рублей.
Площади бизнес-центра сдаются в аренду
Здание имеет квартирную планировку
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