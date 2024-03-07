Житель Рязани получил штраф за поддержку «Азова»*

В Рязани суд оштрафовал местного жителя Александра Афиногенова на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что рязанец с начала СВО принял сторону батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).
«Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщил информатор, житель Рязани не хотел идти в зону боевых действий. По их информации, он пытался повлиять на молодежь. Во время следствия Афиногенов признал вину.
Судья вместо срока назначил другое наказание — штраф 300 000 тысяч рублей. Органы правопорядка обеспечат за ним оперативный контроль.
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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