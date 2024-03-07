07 марта 2024

Житель Рязани получил штраф за поддержку «Азова»*

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Судья вместо реального срока назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Рязани суд оштрафовал местного жителя Александра Афиногенова на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что рязанец с начала СВО принял сторону батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

«Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Как сообщил информатор, житель Рязани не хотел идти в зону боевых действий. По их информации, он пытался повлиять на молодежь. Во время следствия Афиногенов признал вину.

Судья вместо срока назначил другое наказание — штраф 300 000 тысяч рублей. Органы правопорядка обеспечат за ним оперативный контроль.

*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

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В Рязани суд оштрафовал местного жителя Александра Афиногенова на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что рязанец с начала СВО принял сторону батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). «Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как сообщил информатор, житель Рязани не хотел идти в зону боевых действий. По их информации, он пытался повлиять на молодежь. Во время следствия Афиногенов признал вину. Судья вместо срока назначил другое наказание — штраф 300 000 тысяч рублей. Органы правопорядка обеспечат за ним оперативный контроль. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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