Житель Рязани получил штраф за поддержку «Азова»*

08 марта 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Судья вместо реального срока назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Рязани суд оштрафовал местного жителя Александра Афиногенова на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что рязанец с начала СВО принял сторону батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). «Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как сообщил информатор, житель Рязани не хотел идти в зону боевых действий. По их информации, он пытался повлиять на молодежь. Во время следствия Афиногенов признал вину. Судья вместо срока назначил другое наказание — штраф 300 000 тысяч рублей. Органы правопорядка обеспечат за ним оперативный контроль. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

В Рязани суд оштрафовал местного жителя Александра Афиногенова на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что рязанец с начала СВО принял сторону батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). «Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как сообщил информатор, житель Рязани не хотел идти в зону боевых действий. По их информации, он пытался повлиять на молодежь. Во время следствия Афиногенов признал вину. Судья вместо срока назначил другое наказание — штраф 300 000 тысяч рублей. Органы правопорядка обеспечат за ним оперативный контроль. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России