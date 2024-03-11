В Челябинской области продают кошку-диджея за 81 тысячу рублей

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В Челябинской области продают кошку-колонку Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) продают колонку в комплекте с живой кошкой. «Кошлонку», как назвал свой товар автор, готовы отдать за 81 тысячу рублей, сообщается на сайте объявлений.

«Продаю кошку диджея. Просто невыносимо качает зал. Возможна аренда. Свадьба, новогодние корпоративы, живая музыка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Автор указал, что рыжая кошка-«колонка» породистая. В объявлении названа порода — уральский рекс.

Кошку-диджея за 81 тысячу рублей выставили на сайт объявлений
Кошку-диджея за 81 тысячу рублей выставили на сайт объявлений

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В Магнитогорске (Челябинская область) продают колонку в комплекте с живой кошкой. «Кошлонку», как назвал свой товар автор, готовы отдать за 81 тысячу рублей, сообщается на сайте объявлений. «Продаю кошку диджея. Просто невыносимо качает зал. Возможна аренда. Свадьба, новогодние корпоративы, живая музыка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Автор указал, что рыжая кошка-«колонка» породистая. В объявлении названа порода — уральский рекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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