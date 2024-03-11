В Новом Уренгое отменили занятия для некоторых школьников

В ЯНАО из-за морозов некоторые дети могут не идти на учебу
В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 марта школьники перовой смены с 1-го по 5-й классы могут не идти в школу из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города.
«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 5-й классы первой смены», — указал департамент.
Там отметили, что решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ.
Синоптики сайта Gismeteo спрогнозировали 12 марта похолодание до -35 градусов. Ветер пообещали слабый — три метра в секунду.
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