11 марта 2024

В Новом Уренгое отменили занятия для некоторых школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , школьная доска, класс, школьный класс, школа55, школьный кабинет
В ЯНАО из-за морозов некоторые дети могут не идти на учебу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 марта школьники перовой смены с 1-го по 5-й классы могут не идти в школу из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города.

«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 5-й классы первой смены», — указал департамент.

Там отметили, что решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ.

Синоптики сайта Gismeteo спрогнозировали 12 марта похолодание до -35 градусов. Ветер пообещали слабый — три метра в секунду.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 марта школьники перовой смены с 1-го по 5-й классы могут не идти в школу из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города. «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 5-й классы первой смены», — указал департамент. Там отметили, что решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ. Синоптики сайта Gismeteo спрогнозировали 12 марта похолодание до -35 градусов. Ветер пообещали слабый — три метра в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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