Бастрыкин вмешался в ситуацию с пермяком, у которого в больнице слезла кожа

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с пермяком, у которого в одной из больниц города слезла кожа. Следственными органами регионального СУ СК РФ по данному факту организована процессуальная проверка.
«Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг пациенту одного из лечебных учреждений города Перми организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал СК РФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что у мужчины, который находился на лечении в больнице Перми, слезла кожа после приема медикаментов. По словам супруги пермяка, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как ему стало хуже, таблетки отменили и стали делать капельницы.
В краевом минздраве сообщили, что сейчас состояние пациента улучшается. «На фоне сопутствующей патологии, по поводу текущего острого процесса, назначена антибактериальная терапия, что вызвало тяжелую аллергическую реакцию. Пациент находится на стационарном лечении, а в его состоянии отмечается положительная динамика. Текущая тактика согласована с ведущими специалистами», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.
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