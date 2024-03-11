Бастрыкин вмешался в ситуацию с пермяком, у которого в больнице слезла кожа

12 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Пациент находится на лечении в стационаре Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с пермяком, у которого в одной из больниц города слезла кожа. Следственными органами регионального СУ СК РФ по данному факту организована процессуальная проверка. «Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг пациенту одного из лечебных учреждений города Перми организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что у мужчины, который находился на лечении в больнице Перми, слезла кожа после приема медикаментов. По словам супруги пермяка, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как ему стало хуже, таблетки отменили и стали делать капельницы. В краевом минздраве сообщили, что сейчас состояние пациента улучшается. «На фоне сопутствующей патологии, по поводу текущего острого процесса, назначена антибактериальная терапия, что вызвало тяжелую аллергическую реакцию. Пациент находится на стационарном лечении, а в его состоянии отмечается положительная динамика. Текущая тактика согласована с ведущими специалистами», — рассказали в министерстве здравоохранения региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с пермяком, у которого в одной из больниц города слезла кожа. Следственными органами регионального СУ СК РФ по данному факту организована процессуальная проверка. «Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг пациенту одного из лечебных учреждений города Перми организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что у мужчины, который находился на лечении в больнице Перми, слезла кожа после приема медикаментов. По словам супруги пермяка, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как ему стало хуже, таблетки отменили и стали делать капельницы. В краевом минздраве сообщили, что сейчас состояние пациента улучшается. «На фоне сопутствующей патологии, по поводу текущего острого процесса, назначена антибактериальная терапия, что вызвало тяжелую аллергическую реакцию. Пациент находится на стационарном лечении, а в его состоянии отмечается положительная динамика. Текущая тактика согласована с ведущими специалистами», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.