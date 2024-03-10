У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова.
«Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU.
По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
Лицо пермяка покрылось коростами
Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860
Кожа слезла после приема таблеток в больнице
Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860
Перед тем как слой кожи отошел, тело покрылось волдырями
Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860
У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова. «Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU. По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.