В пермской больнице у пациента неожиданно слезла вся кожа. Фото

11 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

У пермяка стала слезать кожа после таблеток, которые ему давали в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова. «Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU. По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Лицо пермяка покрылось коростами Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860 Кожа слезла после приема таблеток в больнице Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860 Перед тем как слой кожи отошел, тело покрылось волдырями Сообщество «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-64899895_958860

У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова. «Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU. По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.