10 марта 2024

В пермской больнице у пациента неожиданно слезла вся кожа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
У пермяка стала слезать кожа после таблеток, которые ему давали в больнице Фото:

У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова.

«Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU.

По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Лицо пермяка покрылось коростами
Лицо пермяка покрылось коростами
Кожа слезла после приема таблеток в больнице
Кожа слезла после приема таблеток в больнице
Перед тем как слой кожи отошел, тело покрылось волдырями
Перед тем как слой кожи отошел, тело покрылось волдырями

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У пермяка, который находится в больнице в Перми неожиданно слезла кожа. Фотографии пациента были опубликованы в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». Историю лечения мужчины URA.RU рассказала его жена Кристина Попова. «Из-за врачебной ошибки в течение 2 недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста», — подписал опубликованные фотографии мужчина. Его жена рассказала, что лечение началось еще в январе, тогда он попал в больницу в Октябрьском. После выписки оттуда, мужчину направили на лечение в Пермь, где поместили в стационар. «У мужа взяли все анализы, чтобы подтвердить поставленный в Октябрьском диагноз. Не дождавшись результатов, назначили какие-то таблетки. После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — рассказала Кристина корреспонденту URA.RU. По словам женщины, врачи не сказали какие именно препараты давали ее мужу. После того, как его состояние обострилось, таблетки отменили и стали делать капельницы. «Мы абсолютно все мази покупали на собственные средства. Их мужу передавала его мама. Сейчас его состояние постепенно улучшается», — уточнила пермячка. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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