В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Гудвин»

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Посетители покинули здание Фото:

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» и оцепили одну из машин на парковке. Об этом сообщают журналисты.

«Сотрудники Росгвардии оцепили машину у ТРЦ „Гудвин“. Один мужчина, который представился водителем машины, сказал, что нашел бомбу. Ее якобы какой-то шпион подсунул. Из здания эвакуировали людей», — сообщает 72.ru.

На месте также работают сотрудники полиции. Автомобиль обследуют саперы.

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В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» и оцепили одну из машин на парковке. Об этом сообщают журналисты. «Сотрудники Росгвардии оцепили машину у ТРЦ „Гудвин“. Один мужчина, который представился водителем машины, сказал, что нашел бомбу. Ее якобы какой-то шпион подсунул. Из здания эвакуировали людей», — сообщает 72.ru. На месте также работают сотрудники полиции. Автомобиль обследуют саперы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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