В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Гудвин»

Посетители покинули здание
В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» и оцепили одну из машин на парковке. Об этом сообщают журналисты.
«Сотрудники Росгвардии оцепили машину у ТРЦ „Гудвин“. Один мужчина, который представился водителем машины, сказал, что нашел бомбу. Ее якобы какой-то шпион подсунул. Из здания эвакуировали людей», — сообщает 72.ru.
На месте также работают сотрудники полиции. Автомобиль обследуют саперы.
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