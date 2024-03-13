Польша начала массово отзывать послов из других стран

14 марта 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

О главах дипмиссий в каких странах идет речь, ведомство не уточняет Фото: Официальный сайт президента Украины В Польше объявили о решении завершить миссии более 50 послов республики. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. «13 марта министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», — сказано на сайте МИДа. Ведомство не уточняет, о главах дипмиссий в каких странах идет речь. Законопроект о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ранее был утвержден Сеймом Польши, пишет RT. Против инициативы проголосовали пять парламентариев, а 435 ее поддержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше объявили о решении завершить миссии более 50 послов республики. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. «13 марта министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», — сказано на сайте МИДа. Ведомство не уточняет, о главах дипмиссий в каких странах идет речь. Законопроект о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ранее был утвержден Сеймом Польши, пишет RT. Против инициативы проголосовали пять парламентариев, а 435 ее поддержали.