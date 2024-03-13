Польша начала массово отзывать послов из других стран

В Польше объявили о решении завершить миссии более 50 послов республики. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.
«13 марта министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», — сказано на сайте МИДа. Ведомство не уточняет, о главах дипмиссий в каких странах идет речь.
Законопроект о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ранее был утвержден Сеймом Польши, пишет RT. Против инициативы проголосовали пять парламентариев, а 435 ее поддержали.
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