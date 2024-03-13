13 марта 2024

Польша начала массово отзывать послов из других стран

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О главах дипмиссий в каких странах идет речь, ведомство не уточняет Фото:

В Польше объявили о решении завершить миссии более 50 послов республики. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«13 марта министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», — сказано на сайте МИДа. Ведомство не уточняет, о главах дипмиссий в каких странах идет речь.

Законопроект о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ранее был утвержден Сеймом Польши, пишет RT. Против инициативы проголосовали пять парламентариев, а 435 ее поддержали.

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В Польше объявили о решении завершить миссии более 50 послов республики. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. «13 марта министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», — сказано на сайте МИДа. Ведомство не уточняет, о главах дипмиссий в каких странах идет речь. Законопроект о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ранее был утвержден Сеймом Польши, пишет RT. Против инициативы проголосовали пять парламентариев, а 435 ее поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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