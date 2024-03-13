Блинкен отметил умение США одновременно волноваться за людей и оплачивать войны

14 марта 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

. Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты Америки способны одновременно финансировать войны и помогать мирным людям. Об этом заявил госсекретарь США, отметив отсутствие противоречия между поставками оружия Израилю и заботой о гражданском населении в Газе. «Мы сфокусированы на двух вещах: чтобы Израиль мог эффективно защищать себя и 7 октября не повторилось. Также мы привержены тому, чтобы гражданское население (в Газе — прим. URA.RU) было защищено. Эти две цели не противоречат друг другу», — заявил Блинкен в ходе брифинга, пишет ТАСС. Так он ответил на вопрос о противоречии в политике США, которые являются поставщиком оружия Израиля и одновременно выражают беспокойство по поводу судеб населения Газы. Президент США Джо Байден заявлял о необходимости добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом в феврале власти США заявили о планах отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в Газе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки способны одновременно финансировать войны и помогать мирным людям. Об этом заявил госсекретарь США, отметив отсутствие противоречия между поставками оружия Израилю и заботой о гражданском населении в Газе. «Мы сфокусированы на двух вещах: чтобы Израиль мог эффективно защищать себя и 7 октября не повторилось. Также мы привержены тому, чтобы гражданское население (в Газе — прим. URA.RU) было защищено. Эти две цели не противоречат друг другу», — заявил Блинкен в ходе брифинга, пишет ТАСС. Так он ответил на вопрос о противоречии в политике США, которые являются поставщиком оружия Израиля и одновременно выражают беспокойство по поводу судеб населения Газы. Президент США Джо Байден заявлял о необходимости добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом в феврале власти США заявили о планах отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в Газе.