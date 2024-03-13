13 марта 2024

Блинкен отметил умение США одновременно волноваться за людей и оплачивать войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
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Соединенные Штаты Америки способны одновременно финансировать войны и помогать мирным людям. Об этом заявил госсекретарь США, отметив отсутствие противоречия между поставками оружия Израилю и заботой о гражданском населении в Газе.

«Мы сфокусированы на двух вещах: чтобы Израиль мог эффективно защищать себя и 7 октября не повторилось. Также мы привержены тому, чтобы гражданское население (в Газе — прим. URA.RU) было защищено. Эти две цели не противоречат друг другу», — заявил Блинкен в ходе брифинга, пишет ТАСС. Так он ответил на вопрос о противоречии в политике США, которые являются поставщиком оружия Израиля и одновременно выражают беспокойство по поводу судеб населения Газы.

Президент США Джо Байден заявлял о необходимости добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом в феврале власти США заявили о планах отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в Газе.

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Соединенные Штаты Америки способны одновременно финансировать войны и помогать мирным людям. Об этом заявил госсекретарь США, отметив отсутствие противоречия между поставками оружия Израилю и заботой о гражданском населении в Газе. «Мы сфокусированы на двух вещах: чтобы Израиль мог эффективно защищать себя и 7 октября не повторилось. Также мы привержены тому, чтобы гражданское население (в Газе — прим. URA.RU) было защищено. Эти две цели не противоречат друг другу», — заявил Блинкен в ходе брифинга, пишет ТАСС. Так он ответил на вопрос о противоречии в политике США, которые являются поставщиком оружия Израиля и одновременно выражают беспокойство по поводу судеб населения Газы. Президент США Джо Байден заявлял о необходимости добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом в феврале власти США заявили о планах отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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