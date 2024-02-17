WSJ: США планируют отправить Израилю оружие на десятки млн долларов

17 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

США готовятся отправить оружие Израилю, включая бомбы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США планируют отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в секторе Газа. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Администрация [президента США Джо] Байдена готовится отправить Израилю бомбы и другое оружие», — говорится в материале издания. Там отмечают, что вооружение хотят отправить несмотря на призывы к прекращению боевых действий. По информации источников издания, Штаты планируют поставить оружие и боеприпасы на десятки миллионов долларов. Ранее Байден заявил, что нужно добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Он выразил надежду, что Израиль не предпримет в ближайшее время никаких массированных боевых действий на территории Газы. В издании Al Hadath отмечали, что поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить Байдену второго срока.

США планируют отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в секторе Газа. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Администрация [президента США Джо] Байдена готовится отправить Израилю бомбы и другое оружие», — говорится в материале издания. Там отмечают, что вооружение хотят отправить несмотря на призывы к прекращению боевых действий. По информации источников издания, Штаты планируют поставить оружие и боеприпасы на десятки миллионов долларов. Ранее Байден заявил, что нужно добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Он выразил надежду, что Израиль не предпримет в ближайшее время никаких массированных боевых действий на территории Газы. В издании Al Hadath отмечали, что поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить Байдену второго срока.