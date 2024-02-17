WSJ: США планируют отправить Израилю оружие на десятки млн долларов

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
США готовятся отправить оружие Израилю, включая бомбы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США планируют отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в секторе Газа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Администрация [президента США Джо] Байдена готовится отправить Израилю бомбы и другое оружие», — говорится в материале издания. Там отмечают, что вооружение хотят отправить несмотря на призывы к прекращению боевых действий. По информации источников издания, Штаты планируют поставить оружие и боеприпасы на десятки миллионов долларов.

Ранее Байден заявил, что нужно добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Он выразил надежду, что Израиль не предпримет в ближайшее время никаких массированных боевых действий на территории Газы. В издании Al Hadath отмечали, что поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить Байдену второго срока.

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США планируют отправить Израилю оружие на десятки миллионов долларов несмотря на то, что призывают к прекращению огня в секторе Газа. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Администрация [президента США Джо] Байдена готовится отправить Израилю бомбы и другое оружие», — говорится в материале издания. Там отмечают, что вооружение хотят отправить несмотря на призывы к прекращению боевых действий. По информации источников издания, Штаты планируют поставить оружие и боеприпасы на десятки миллионов долларов. Ранее Байден заявил, что нужно добиться временного прекращения огня в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Он выразил надежду, что Израиль не предпримет в ближайшее время никаких массированных боевых действий на территории Газы. В издании Al Hadath отмечали, что поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить Байдену второго срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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