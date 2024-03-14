РЕН ТВ: вертолет с 20 людьми на борту рухнул в Магаданской области

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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, вертолет, медицина катастроф, жилые дома, экстренная помощь, микрорайон, жк
На борту вертолета находилось 20 человек Фото:

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший на борту 20 вахтовиков. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области», — передает слова источников РЕН ТВ. Там добавили, что на борту вертолета находилось 20 человек. Сообщается о наличии погибших и пострадавших. Судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации новости ответа не поступило.

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В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший на борту 20 вахтовиков. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области», — передает слова источников РЕН ТВ. Там добавили, что на борту вертолета находилось 20 человек. Сообщается о наличии погибших и пострадавших. Судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Дальнереченск Авиа». URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации новости ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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