РЕН ТВ: вертолет с 20 людьми на борту рухнул в Магаданской области

14 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

На борту вертолета находилось 20 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший на борту 20 вахтовиков. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области», — передает слова источников РЕН ТВ. Там добавили, что на борту вертолета находилось 20 человек. Сообщается о наличии погибших и пострадавших. Судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Дальнереченск Авиа». URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации новости ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший на борту 20 вахтовиков. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области», — передает слова источников РЕН ТВ. Там добавили, что на борту вертолета находилось 20 человек. Сообщается о наличии погибших и пострадавших. Судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Дальнереченск Авиа». URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации новости ответа не поступило.