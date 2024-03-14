РЕН ТВ: вертолет с 20 людьми на борту рухнул в Магаданской области

На борту вертолета находилось 20 человек
В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший на борту 20 вахтовиков. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области», — передает слова источников РЕН ТВ. Там добавили, что на борту вертолета находилось 20 человек. Сообщается о наличии погибших и пострадавших. Судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».
URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации новости ответа не поступило.
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