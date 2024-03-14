Силовики ХМАО усиливают меры безопасности перед выборами президента РФ

В ХМАО полиция и пожарные будут дежурить на избирательных участках

Полицейские и спасатели будут дежурить на избирательных участках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция и МЧС в ХМАО усиливают меры безопасности перед выборами президента России. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Выборы будут идти три дня, и поэтому на участках будет дежурить максимальное число сотрудников полиции. Они будут обеспечивать охрану порядка, а сотрудники Госавтоинспекции — безопасность дорожного движения там, где это необходимо», — рассказал агентству источник.

Инсайдер добавил, что руководители территориальных органов МВД будут лично контролировать процесс охраны общественного порядка во взаимодействии с мэриями. В МЧС ХМАО URA.RU рассказали, что спасатели будут дежурить на избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности.

Агентство направило запрос в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.