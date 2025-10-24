Слухи ХМАО: экс-прокурор вернулся в регион

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском Белом доме ожидается наплыв градоначальников — мэры выступят с отчетами перед губернатором Русланом Кухаруком. В регион тем временем внезапно вернулся экс-прокурор округа Евгений Ботвинкин. Политэлиты Нефтеюганска шокированы судьбой арестованного вице-мэра Павла Гусенкова. А нефтяникам предложили необычный способ заработать бонусы. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор ХМАО вызывает мэров

Мэры отчитаются перед Русланом Кухаруком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В югорском Белом доме ожидается наплыв градоначальников. «Мэры отправятся защищать свои бюджеты перед главой региона Русланом Кухаруком. Часть уже отчиталась, а до ноября этот процесс должен завершиться», — отмечает инсайдер.

Продолжение после рекламы

Арестованный вице-мэр пытался оговорить депутата во время задержания

В Нефтеюганске продолжают обсуждать подробности уголовного дела вице-мэра Павла Гусенкова. «Поговаривают, что во время обысков он изрядно повеселил силовиков, назвав фамилию одного известного и уважаемого в Югре депутата. По словам чиновника, тот якобы выступал бенефициаром продажи муниципальных активов за бесценок. Однако ввести людей в погонах в заблуждение не удалось — указанная фигура не имеет отношения к реализации зданий по заниженной цене. А об истинном выгодоприобретателе Гусенков, как говорят в городе, во время допроса умолчал», — замечает инсайдер.

Экс-чиновника из Нефтеюганска отпустили из СИЗО

На фоне громкого ареста вице-мэра незаметно прошло возвращение директора депимущества Нефтеюганска Шамиля Майранова домой. «Его выпустили из СИЗО под домашний арест. По одной из версий, состояние здоровья арестованного чиновника серьезно ухудшилось. По другой, смягчения меры пресечения смог добиться отец, Арсен Майранов, который активно писал жалобы в СК. Но ему запрещено общаться с сыном — Майранов-старший проходит по делу свидетелем», — делится слухмейкер.

Политэлиты Нефтеюганска напуганы арестом вице-мэра

В беспокойном муниципалитете чиновники и депутаты шокированы судьбой Павла Гусенкова. «Он был одним из самых влиятельных городских чиновников. И если силовики пришли за ним, то более мелким чиновникам одного из кланов остается только посочувствовать. Некоторые подумывают о завершении политической карьеры. Похоже, что состав думы в 2026 году кардинально изменится», — предрекает информатор.

Мэра Пыть-Яха предложили клонировать

Слухачи обсуждают нового мэра Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соседнем с Нефтеюганском муниципалитете новый градоначальник становится легендой еще на первом году срока своих полномочий. «После того, как Сергей Елишев смог преобразить депрессивную территорию — договориться о крутой подсветке, ремонте дорог и новых проектах благоустройства, — его начали ставить в пример в других территориях. Теперь Пыть-Яху, который многие годы оставался неухоженным и заброшенным, все завидуют. И многие жители других югорских городов были бы рады, если бы у них появился такой же мэр. Жаль, что клонировать политиков запрещено», — сетуют слухачи.

После смертельного пожара в Пыть-Яхе появились вопросы к брату депутата

В муниципалитете поговаривают, что арочник, где во время пожара погиб человек, может принадлежать местному бизнесмену. «Местные говорят, что его брат — депутат, и инцидент с родственником может негативно отразиться на нем. Дознаватели ищут причины пожара, и если выявят нарушение техники безопасности, повлекшее гибель человека, то переизбрание на новый срок может оказаться под вопросом», — судачат сплетники.

Продолжение после рекламы

Мэр из ХМАО сделал ремонт в кабинете

Говорят, что в мэрии одного из муниципалитетов после потопа, провели ремонт не только в пострадавших помещениях, но и в кабинете главы. «Кабинет мэра находился далеко от эпицентра ЧП и не пострадал, но его тоже „освежили“», — сообщает источник.

Новый вице-мэр Урая удивился обилию кланов

По словам инсайдера, нового заместителя мэра Урая по внутренней политике Радика Бадретдинова удивило обилие кланов в мэрии. «По слухам, недавно на одну из должностей назначили родственницу одного из чиновников. Структура якобы находится в подчинении Бадретдинова, а он теперь вынужден работать с сотрудницей, которая связана с его коллегой», — поясняет источник.

В ХМАО ходят слухи о возвращении прокурора,...

В Югру внезапно вернулся Евгений Ботвинкин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружной столице поговаривают, что в Югру внезапно вернулся экс-прокурор Евгений Ботвинкин. «Его видели в Ханты-Мансийске. В кулуарах тут же поползли слухи о его переназначении на должность югорского окружного прокурора. Но это не соответствует действительности», — делится слухмейкер.

...а в его карьере может быть неожиданный поворот

В кулуарах обсуждают, что Ботвинкин может и не получить должность прокурора Калужской области. «Говорят, что он может занять пост регионального прокурора, но вот где именно, пока не ясно», — передают слухачи.

Вещдоки по делу экс-главной коммунальщицы Сургута могут быть утеряны,…

Слухачи рассказывают, что вещдоки по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой могут быть утеряны. «Речь не только о смартфоне Ваньковой, на которой были записи разговоров с ключевым свидетелем. Но и о некоторых других документах», — рассказал источник…

…а процесс перенесли на месяц

Инсайдеры также добавляют, что рассмотрение дела Ваньковой было отложено на месяц. «Суд должен вернуться к делу после завершения процессуальной проверки по вещдокам. А это может затянуться на месяц», — говорят инсайдеры.

Свидетель внезапно явился в суд

Владислав Чернов явился на суд и дал показания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Слухачи рассказывают, что один из главных свидетелей по делу экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой, руководитель ряда проправительственных НКО Владислав Чернов явился на суд и дал показания. «Он внезапно явился на одно из заседаний и начал давать показания. Но изложенное некоторым показалось спутанным. А на некоторые вопросы адвоката с ответом вроде как так и не определился, — говорят слухачи. Макееву судят за растрату при проведении предвыборных викторин в 2018 году. Чернов же обвиняется в „отмывании“ денег при выполнении контрактов с бюджетными организациями.

Экс-глава шахматной федерации округа оспорит приговор

Инсайдеры рассказывают, что бывший руководитель шахматной федерации ХМАО Наталья Залевская оспорит приговор в четыре года условно. «Залевская намерена оспорить приговор. Она утверждает, что занималась лишь развитием шахмат. Осталось только дождаться, когда они получат документы из суда», — рассказывают слухачи.

Продолжение после рекламы

Учителя требуют увольнения директора из-за премий

Говорят, педагоги школы поселка Мортка в Кондинском районе потребовали уволить директора после скандала с премиями ко Дню учителя. «По слухам, сотрудникам не выплатили положенные надбавки. Коллектив написал жалобу в районный департамент образования», — заявляет источник.

Сургутские стоматологи оказались в шоке

Говорят, стоматологи города пребывают в шоке после осмотра учеников из местных школ. Якобы дело в том, что у каждого второго школьника большие проблемы с зубами и деснами. При этом многие подростки ни разу не бывали у врача. «Оказалось, что даже некоторые старшеклассники вообще не знают, что такое врач-стоматолог. Не говоря уже о младших классах», — сообщает источник.

Вахтовые вагончики на месторождениях ХМАО оказались переполнены,…

Вахтовики жалуются на нехватку мест Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что на ряде месторождений не хватает мест для вахтового персонала. В комнаты, рассчитанные на четырех человек, теперь подселяют еще двоих. «Спали на полу. Сказали, что временно и пригонят еще пару вагончиков. Но прожили так почти всю вахту», — рассказал источник из нефтяной сферы. По словам сотрудников, обещания компания до сих пор не исполнила. По информации от сменщиков, доставка новых вагончиков до сих пор задерживается.

…а в общежитиях нефтяников отключают отопление

Слухачи шепчутся, что в некоторых вахтовых общежитиях на месторождениях ХМАО днем отключают батареи. Отопление запускают только в ночное время. «Говорят, экономия. Но сейчас уже минусовые температуры, поэтому в комнате за день становится холодно. Ночью приходится утепляться, закрываться куртками», — рассказал инсайдер. Вахтовикам говорят, что круглосуточный режим отопления могут установить с ноября.

Офисным клеркам ХМАО устроили соревнования по шагам

Говорят, что руководство одной из нефтяных компаний решило стимулировать физическую активность среди офисных работников. Участники должны проходить не меньше 10 тысяч шагов в день, а победителям обещают подарки.

«С помощью трекеров отслеживают активность. Только непонятно, сотрудники должны сидеть и работать или устанавливать рекорды по шагам», — рассказал источник среди персонала. По словам сотрудников, система не обязательная, но начальство упорно агитирует принимать участие.

Нефтяники ищут подвох в биографии работников

Поговаривают, что при устройстве на работу некоторые нефтяные компании ХМАО требуют раскрывать информацию о родственных связях. «Если кто-то из родственников работает в конкурирующей фирме, то могут отказать. Боятся утечек информации», — поделился инсайдер.

Нижневартовские бизнесмены экономят на санитарных нормах,…

В ТЦ развелись грызуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что в некоторых торговых центрах и магазинах города расплодились грызуны. Мол, обитают крысы и мыши, а бизнесмены ничего не предпринимают. «Все чаще народ встречает в магазинах то крыс, то мышей. Причем, прямо на самых видных местах. Люди говорят, что даже после жалоб ничего не меняется. Есть ощущение, что на дератизации просто экономят», — рассуждают слухачи.

Продолжение после рекламы

…а грызуны атакуют автомобилистов

Ходят слухи, что с похолоданием в Нижневартовске участились случаи, когда крысы пробираются под капоты машин. Автомобилисты опасаются, что грызуны могут повредить автомобили. «Открыл утром капот — на пыли следы лап. Видимо, грелись ночью», — рассказал югорский водитель. По словам автовладельцев, грызуны нередко повреждают проводку и изоляцию. А на подобные повреждения страховка не действует.

В Нижневартовске нашли причину высоких цен на аренду домов на Новый год

Сарафанное радио обсуждает цены на аренду загородных домов на новогодние праздники. Говорят, что уже сейчас снять коттедж затруднительно, тем более, по адекватной цене. «Найти дом даже за десятки тысяч в сутки уже проблематично, не говоря о бюджетных вариантах. Владельцы утверждают, что в этом году бронирование началось как никогда рано. А связывают это с ростом ценника на праздничное меню в ресторанах. Компанией дешевле снять домик и самим накрыть хороший стол, чем скромно посидеть в ресторане», — рассказывают знающие горожане.

В школьных столовых отказываются принимать наличку

В региональных родительских чатах судачат, что после появления в школьных столовых терминалов оплаты (чему народ был несказанно рад) в некоторых буфетах периодически отказываются брать наличку. «У нас как всегда — из крайности в крайность. Видимо, теперь банально стало нечем давать сдачу», — недоумевает родительская общественность.

Пенсионеры Нижневартовска ополчились на молодежь

Коммунальщиков завалили жалобами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что пенсионеры одного из микрорайонов завалили гневными жалобами ЖЭУ. «Якобы, причина в том, что в подъездах молодые семьи и дети оставляют велосипеды, коляски, санки. Теперь народ ждет рейдов пожарных. Вроде, и правы старики. А семьям куда деваться?» — вздыхают сплетники.

Свадебный салон в Сургуте хайпует на закрытии

Ивентщики обсуждают объявление о закрытии популярного в городе свадебного салона. Усомниться в подлинности новости заставила смс-рассылка, которую получили интересующиеся судьбой салона клиенты. «Команда салона опубликовала в соцсетях видеоролики о закрытии, однако подписчики заподозрили хайп, якобы бутик специально подогревает интригу для перезагрузки. Доводы сделаны на основе сообщений, которые менеджеры присылают клиентам вместо ответов на звонки. В рассылке говорится, что салон закрылся на ремонт и вскоре откроется. Пиар-ход уже сравнили с известной ювелирной сетью, которая раньше постоянно „закрывалась“», — судачат сплетники.