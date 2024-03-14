14 марта 2024

Фигуристам Магнитогорска зальют для тренировок ровный лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Ирины Слуцкой в ДЮСШ Спартаковец. Екатеринбург, тренировка, фигурное катание, спорт, фигуристы
Машине для подготовки льда закупят новые запчасти Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, закупят запчасти для ледоуборочной машины, которая формирует гладкое покрытие для тренировки фигуристов на катке «Умка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Процесс подготовки льда в МБУ ДО «Спортивная школа «Умка» города Магнитогорска был осложнен в связи с необходимостью замены деталей ледоуборочной машины. При этом график заливки льда был полностью сохранен. В настоящее время согласно 44-ФЗ РФ проводится процедура закупки запасных частей, в том числе ножей для подрезки льда», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что родители фигуристов из Магнитогорска попросили залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, закупят запчасти для ледоуборочной машины, которая формирует гладкое покрытие для тренировки фигуристов на катке «Умка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Процесс подготовки льда в МБУ ДО «Спортивная школа «Умка» города Магнитогорска был осложнен в связи с необходимостью замены деталей ледоуборочной машины. При этом график заливки льда был полностью сохранен. В настоящее время согласно 44-ФЗ РФ проводится процедура закупки запасных частей, в том числе ножей для подрезки льда», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что родители фигуристов из Магнитогорска попросили залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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