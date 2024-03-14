Фигуристам Магнитогорска зальют для тренировок ровный лед

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, закупят запчасти для ледоуборочной машины, которая формирует гладкое покрытие для тренировки фигуристов на катке «Умка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Процесс подготовки льда в МБУ ДО «Спортивная школа «Умка» города Магнитогорска был осложнен в связи с необходимостью замены деталей ледоуборочной машины. При этом график заливки льда был полностью сохранен. В настоящее время согласно 44-ФЗ РФ проводится процедура закупки запасных частей, в том числе ножей для подрезки льда», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что родители фигуристов из Магнитогорска попросили залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях.
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