11 марта 2024

В Магнитогорске родители фигуристов просят залить ровный лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, фигурное катание, сотникова аделина
На катке для занятий фигуристов травмоопасное покрытие Фото:

Родители фигуристов из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, просят залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях.

«Я мама дочки-фигуристки из Магнитогорска. Хотим вас попросить помочь развитию фигурного катания в нашем городе. Лед ужасный, так как нет оборудования для заливки и профилактики льда», — написала Любовь Г. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

По словам родителей, оборудование для заливки и выравнивания льда находится в плачевном состоянии: не работает, ломается, ножи не точатся. Женщина сообщает, что делать сложные элементы на неровном льду очень опасно, дети могут получить травмы. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и регионального минспорта, к моменту публикации новости ответы на них не поступали.

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Родители фигуристов из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, просят залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях. «Я мама дочки-фигуристки из Магнитогорска. Хотим вас попросить помочь развитию фигурного катания в нашем городе. Лед ужасный, так как нет оборудования для заливки и профилактики льда», — написала Любовь Г. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, оборудование для заливки и выравнивания льда находится в плачевном состоянии: не работает, ломается, ножи не точатся. Женщина сообщает, что делать сложные элементы на неровном льду очень опасно, дети могут получить травмы. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и регионального минспорта, к моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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