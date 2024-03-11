В Магнитогорске родители фигуристов просят залить ровный лед

12 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

На катке для занятий фигуристов травмоопасное покрытие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители фигуристов из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, просят залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях. «Я мама дочки-фигуристки из Магнитогорска. Хотим вас попросить помочь развитию фигурного катания в нашем городе. Лед ужасный, так как нет оборудования для заливки и профилактики льда», — написала Любовь Г. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, оборудование для заливки и выравнивания льда находится в плачевном состоянии: не работает, ломается, ножи не точатся. Женщина сообщает, что делать сложные элементы на неровном льду очень опасно, дети могут получить травмы. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и регионального минспорта, к моменту публикации новости ответы на них не поступали.

Родители фигуристов из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, просят залить на катке «Умка» ровный лед. О травмоопасном покрытии, на котором сейчас невозможно заниматься, они сообщили в соцсетях. «Я мама дочки-фигуристки из Магнитогорска. Хотим вас попросить помочь развитию фигурного катания в нашем городе. Лед ужасный, так как нет оборудования для заливки и профилактики льда», — написала Любовь Г. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, оборудование для заливки и выравнивания льда находится в плачевном состоянии: не работает, ломается, ножи не точатся. Женщина сообщает, что делать сложные элементы на неровном льду очень опасно, дети могут получить травмы. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и регионального минспорта, к моменту публикации новости ответы на них не поступали.