Происшествия На место обрушения центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники СК. Фото, видео 15 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 + На место происшествия выехали сотрудники СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На место обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Спасатели МЧС покинули место происшествия. Начинают работать сотрудники следственного комитета», — сообщает корреспондент агентства. Крыша центра реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, обрушилась из-за снеговой нагрузки 15 марта. В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга. Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр. На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося. Крыша обрушилась на площади 30 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате обрушения пострадало четыре пожилых человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На место выехали сотрудники следственного комитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На место обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Спасатели МЧС покинули место происшествия. Начинают работать сотрудники следственного комитета», — сообщает корреспондент агентства. Крыша центра реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, обрушилась из-за снеговой нагрузки 15 марта. В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга. Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр. На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям