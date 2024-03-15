На место обрушения центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники СК. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение крыши в центре для бездумных, Челябинск
На место происшествия выехали сотрудники СК Фото:

На место обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Спасатели МЧС покинули место происшествия. Начинают работать сотрудники следственного комитета», — сообщает корреспондент агентства.

Крыша центра реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, обрушилась из-за снеговой нагрузки 15 марта. В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека.

Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга.

Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр.

На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося.

Крыша обрушилась на площади 30 квадратных метров
Крыша обрушилась на площади 30 квадратных метров
Фото:
В результате обрушения пострадало четыре пожилых человека
В результате обрушения пострадало четыре пожилых человека
Фото:
Обрушение крыши в центре для бездумных, Челябинск
На место выехали сотрудники следственного комитета
Фото:

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На место обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Спасатели МЧС покинули место происшествия. Начинают работать сотрудники следственного комитета», — сообщает корреспондент агентства. Крыша центра реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, обрушилась из-за снеговой нагрузки 15 марта. В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга. Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр. На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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