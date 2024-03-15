Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга.
Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр.
На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося.
На место обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Спасатели МЧС покинули место происшествия. Начинают работать сотрудники следственного комитета», — сообщает корреспондент агентства. Крыша центра реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, обрушилась из-за снеговой нагрузки 15 марта. В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У четвертой пострадавшей, пожилой женщины, перелом голени и сотрясение мозга. Одна из женщин, содержавшихся в центре, рассказала URA.RU, что под завалами у нее остались вещи и лекарства. Самой ее в помещении в момент инцидента не было. Женщина собирается переселиться в другой центр. На месте ЧП работает прокурор района и сотрудники СК. Выясняется причина ЧП. Решается вопрос о правовых последствиях случившегося.