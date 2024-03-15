Четыре челябинца пострадали под рухнувшей крышей центра для бездомных. Фото

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Открытие часовни имени иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Екатеринбург, кульберг евгений, мчс россии
МЧС вытащили из-под завалов четырех человек Фото:

В Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства. МЧС спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи», — сообщили URA.RU в МЧС.

В МЧС уточнили, что из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 26 человек. По данным источника URA.RU у одной из пострадавших зафиксирован перелом голени и сотрясение мозга.

«Прокуратурой по указанному факту организована проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц центра реабилитации, в том числе уголовно-правовая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. На место выехала прокурор района Татьяна Полежаева.

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В Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства. МЧС спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи», — сообщили URA.RU в МЧС. В МЧС уточнили, что из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 26 человек. По данным источника URA.RU у одной из пострадавших зафиксирован перелом голени и сотрясение мозга. «Прокуратурой по указанному факту организована проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц центра реабилитации, в том числе уголовно-правовая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. На место выехала прокурор района Татьяна Полежаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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