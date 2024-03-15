В Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства. МЧС спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи», — сообщили URA.RU в МЧС.
В МЧС уточнили, что из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 26 человек. По данным источника URA.RU у одной из пострадавших зафиксирован перелом голени и сотрясение мозга.
«Прокуратурой по указанному факту организована проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц центра реабилитации, в том числе уголовно-правовая», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. На место выехала прокурор района Татьяна Полежаева.
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