Омский губернатор стал волонтером-водителем на выборах президента

Губернатор Хоценко лично развез бюллетени для голосования на дому

16 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Хоценко приехал с избирательной комиссией к молодой семье, чтобы они проголосовали на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером в УИК, посещая жителей региона, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии», — написал Хоценко в своем telegram-канале . Он добавил, что комиссия выезжала на дом по заявкам жителей региона. Губернатор области заявил, что на первом выезде он посетил семью Журавлевых. Супругам не с кем было оставить детей, поэтому они пригласили комиссию домой. На следующем вызове Хоценко посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Выборы президента в РФ проходят с 15 оп 17 марта. Среди кандидатов на пост числятся самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Владислав Даванков (от «Новых людей») и Николай Харитонов (от КПРФ). Помимо стандартных вариантов, жители страны могут отдать свой голос дистанционно и через терминалы электронного голосования. Они будут использоваться специально для голосования на дому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером в УИК, посещая жителей региона, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что комиссия выезжала на дом по заявкам жителей региона. Губернатор области заявил, что на первом выезде он посетил семью Журавлевых. Супругам не с кем было оставить детей, поэтому они пригласили комиссию домой. На следующем вызове Хоценко посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Выборы президента в РФ проходят с 15 оп 17 марта. Среди кандидатов на пост числятся самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Владислав Даванков (от «Новых людей») и Николай Харитонов (от КПРФ). Помимо стандартных вариантов, жители страны могут отдать свой голос дистанционно и через терминалы электронного голосования. Они будут использоваться специально для голосования на дому.