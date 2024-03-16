Омский губернатор стал волонтером-водителем на выборах президента

Губернатор Хоценко лично развез бюллетени для голосования на дому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, хоценко виталий
Хоценко приехал с избирательной комиссией к молодой семье, чтобы они проголосовали на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером в УИК, посещая жителей региона, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что комиссия выезжала на дом по заявкам жителей региона.

Губернатор области заявил, что на первом выезде он посетил семью Журавлевых. Супругам не с кем было оставить детей, поэтому они пригласили комиссию домой. На следующем вызове Хоценко посетил ветерана Елену Кудрявцеву.

Выборы президента в РФ проходят с 15 оп 17 марта. Среди кандидатов на пост числятся самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Владислав Даванков (от «Новых людей») и Николай Харитонов (от КПРФ).

Помимо стандартных вариантов, жители страны могут отдать свой голос дистанционно и через терминалы электронного голосования. Они будут использоваться специально для голосования на дому.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером в УИК, посещая жителей региона, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что комиссия выезжала на дом по заявкам жителей региона. Губернатор области заявил, что на первом выезде он посетил семью Журавлевых. Супругам не с кем было оставить детей, поэтому они пригласили комиссию домой. На следующем вызове Хоценко посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Выборы президента в РФ проходят с 15 оп 17 марта. Среди кандидатов на пост числятся самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Владислав Даванков (от «Новых людей») и Николай Харитонов (от КПРФ). Помимо стандартных вариантов, жители страны могут отдать свой голос дистанционно и через терминалы электронного голосования. Они будут использоваться специально для голосования на дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...