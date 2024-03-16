Омский губернатор стал волонтером-водителем на выборах президента

Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером в УИК, посещая жителей региона, которые хотели проголосовать на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии», — написал Хоценко в своем
Губернатор области заявил, что на первом выезде он посетил семью Журавлевых. Супругам не с кем было оставить детей, поэтому они пригласили комиссию домой. На следующем вызове Хоценко посетил ветерана Елену Кудрявцеву.
Выборы президента в РФ проходят с 15 оп 17 марта. Среди кандидатов на пост числятся самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Владислав Даванков (от «Новых людей») и Николай Харитонов (от КПРФ).
Помимо стандартных вариантов, жители страны могут отдать свой голос дистанционно и через терминалы электронного голосования. Они будут использоваться специально для голосования на дому.
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