Политолог Асафов: при голосовании на дому сохраняются все меры безопасности

07 марта 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

За безопасностью на выборах на дому строго следят наблюдатели, сказал Александр Асафов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Голосование вне избирательных участков полностью обеспечено всеми мерами безопасности, и совершить мошеннические действия с бюллетенями невозможно. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. В России 7 марта стартовала регистрация граждан, которые хотят проголосовать на выборах президента вне избирательных участков. Подать заявление можно до 17 марта 2024 года включительно, до 14.00. Порядок голосования вне помещения для голосования регулируется нормами статьи 71 ФЗ от 10 января 2003 «О выборах Президента РФ». Новость по теме ФОМ: больше половины избирателей точно пойдут на выборы президента «В разных кругах РФ часто подозревают именно этот способ в каких-то там манипуляциях, но эти люди не знают, что и за надомным голосованием осуществляется точно такое же наблюдение, как и за голосованием на участке. Наблюдатели ходят с комиссиями, ящик для голосования опечатан, все необходимые условия в данном случае соблюдены», — сказал Александр Асафов. Проголосовать из дома можно по разным причинам, отметил политолог. «Это традиционная форма волеизъявления наших граждан, которые по различным причинам не могут посетить этот участок. По причине проблем со здоровьем, ухода за родственниками или за детьми и так далее», — объяснил первый зампред комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов. Количество россиян, которые голосуют вне избирательных участков, традиционно находится примерно на одном и том же уровне, продолжил собеседник агентства. «Это наша добрая традиция. Есть категория избирателей, которые традиционно голосуют на дому в силу самых разных причин. Это идет наряду с дистанционным голосованием, многодневным и досрочным, которое проходит в труднодоступной местности. Это позволяет осуществить волеизъявления всем, кто, соответственно, этого хочет, разными удобными для них способами. Причем количество избирателей примерно одинаковое, оно не меняется здесь», — подчеркнул Асафов. Чтобы сообщить о своем желании проголосовать на дому, нужно обратиться письменно или по телефону в свою участковую избирательную комиссию. Также можно передать свою просьбу через родственников и знакомых, а также подать заявление через портал «Госуслуги» в период с 5 по 11 марта 2024 года для досрочного электронного голосования. Нормы Федерального Закона подробно регулируют порядок голосования и подсчета голосов вне избирательных участков, вплоть до числа переносных ящиков. До 501 избирателя -один переносной ящик для голосования, от 501 до 1001 избирателя — два, более 1000 избирателей — три. На выборах президента РФ 18 марта 2018 года число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках, составило 5 039 911. Таким образом, правом проголосовать на дому воспользовались 6,84% избирателей. Примерно столько же было на выборах президента России 4 марта 2012 года. 5 901 833 человек голосовали на дому. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кандидатами стали самовыдвеженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков — «Новые люди». Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов заявил, что в РФ в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Голосование вне избирательных участков полностью обеспечено всеми мерами безопасности, и совершить мошеннические действия с бюллетенями невозможно. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. В России 7 марта стартовала регистрация граждан, которые хотят проголосовать на выборах президента вне избирательных участков. Подать заявление можно до 17 марта 2024 года включительно, до 14.00. Порядок голосования вне помещения для голосования регулируется нормами статьи 71 ФЗ от 10 января 2003 «О выборах Президента РФ». «В разных кругах РФ часто подозревают именно этот способ в каких-то там манипуляциях, но эти люди не знают, что и за надомным голосованием осуществляется точно такое же наблюдение, как и за голосованием на участке. Наблюдатели ходят с комиссиями, ящик для голосования опечатан, все необходимые условия в данном случае соблюдены», — сказал Александр Асафов. Проголосовать из дома можно по разным причинам, отметил политолог. «Это традиционная форма волеизъявления наших граждан, которые по различным причинам не могут посетить этот участок. По причине проблем со здоровьем, ухода за родственниками или за детьми и так далее», — объяснил первый зампред комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов. Количество россиян, которые голосуют вне избирательных участков, традиционно находится примерно на одном и том же уровне, продолжил собеседник агентства. «Это наша добрая традиция. Есть категория избирателей, которые традиционно голосуют на дому в силу самых разных причин. Это идет наряду с дистанционным голосованием, многодневным и досрочным, которое проходит в труднодоступной местности. Это позволяет осуществить волеизъявления всем, кто, соответственно, этого хочет, разными удобными для них способами. Причем количество избирателей примерно одинаковое, оно не меняется здесь», — подчеркнул Асафов. Чтобы сообщить о своем желании проголосовать на дому, нужно обратиться письменно или по телефону в свою участковую избирательную комиссию. Также можно передать свою просьбу через родственников и знакомых, а также подать заявление через портал «Госуслуги» в период с 5 по 11 марта 2024 года для досрочного электронного голосования. Нормы Федерального Закона подробно регулируют порядок голосования и подсчета голосов вне избирательных участков, вплоть до числа переносных ящиков. До 501 избирателя -один переносной ящик для голосования, от 501 до 1001 избирателя — два, более 1000 избирателей — три. На выборах президента РФ 18 марта 2018 года число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках, составило 5 039 911. Таким образом, правом проголосовать на дому воспользовались 6,84% избирателей. Примерно столько же было на выборах президента России 4 марта 2012 года. 5 901 833 человек голосовали на дому. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кандидатами стали самовыдвеженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков — «Новые люди». Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов заявил, что в РФ в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн.