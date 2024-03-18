Politico: Франция вместе с Польшей будет требовать ограничить импорт с Украины

19 марта 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах. «Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров. С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах. «Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров. С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта.