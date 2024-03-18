Politico: Франция вместе с Польшей будет требовать ограничить импорт с Украины

Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах.
«Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров.
С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта.
Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах. «Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров. С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта.