18 марта 2024

Politico: Франция вместе с Польшей будет требовать ограничить импорт с Украины

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Таможенный пост. Курган, гаи, таможня, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, трасса
После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна Фото:

Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах.

«Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров.

С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта.

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Правительство Франции поддержало требование польских властей о введении ограничений на импорт в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции. Об этом рассказали источники в европейских дипломатических кругах. «Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины», — передает Politico со ссылкой на евродепутатов. По данным американского издания, если требования не будут выполнены, Париж угрожает сорвать переговоры, намеченные на 19 марта, где Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент обсудят компромисс по вопросу ввоза украинских товаров. С ноября прошлого года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничить импорт агропромышленной продукции из Украины. Контрольно-пропускные пункты на границе периодически блокировали. Последняя волна протестов при поддержке Минсельхоза Польши продолжалась с 9 февраля по 10 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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