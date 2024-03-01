Польские фермеры начинают новую блокаду из-за украинского зерна

Bialystok: польские фермеры устроили блокаду границы Литвы из-за зерна Украины

01 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Фермеры из Польши устроили блокаду границы с Литвой, чтобы не допустить ввоз украинского зерна, передает Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фермеры из Польши объявили блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. Об этом сообщает координатор протеста фермеров Кароль Печиньский. «Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну», — рассказал Кароль Печиньский в эфире польского радио Bialystok. В итоге он отметил, что фермеры намерены перекрыть весь зерновой трафик. Фермеры рассчитывают продлить протест до недели. Отмечается, что блокада рассчитана именно на большегрузы. Легковые автомобили могут проехать через границу в Литву. Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск признает, что в настоящий момент ситуация с зерном и Украиной является критической. Он рассчитывает решить вопрос таким образом, чтобы интересы и Польши и Украины были соблюдены. Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно еще в 2023 года. Проблема для Польши заключается в том, что из-за экспорта украинского зерна страдает внутрення агропромышленная экономика самой Варшавы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фермеры из Польши объявили блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. Об этом сообщает координатор протеста фермеров Кароль Печиньский. «Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну», — рассказал Кароль Печиньский в эфире польского радио Bialystok. В итоге он отметил, что фермеры намерены перекрыть весь зерновой трафик. Фермеры рассчитывают продлить протест до недели. Отмечается, что блокада рассчитана именно на большегрузы. Легковые автомобили могут проехать через границу в Литву. Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск признает, что в настоящий момент ситуация с зерном и Украиной является критической. Он рассчитывает решить вопрос таким образом, чтобы интересы и Польши и Украины были соблюдены. Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно еще в 2023 года. Проблема для Польши заключается в том, что из-за экспорта украинского зерна страдает внутрення агропромышленная экономика самой Варшавы.