09 марта 2024

Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%

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Выставка сельскохозяйственной техники Агротехнологии 2024 в PERM EXPO. Пермь , трактор, сельскохозяйственная техника
Импорт в Украину снизился из-за забастовок фермеров, считает Тарас Качка Фото:

Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. В феврале этот показатель уменьшился на 14% по сравнению с январем. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

«Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — заявил Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

Сокращение импорта негативно сказывается на доходной части бюджета Украины из-за уменьшения поступлений от пошлин и НДС. Протесты польских аграриев, начавшиеся 9 февраля, вызвали серьезные препятствия для транспортировки товаров через границу, что привело к экономическим потерям.

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Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. В феврале этот показатель уменьшился на 14% по сравнению с январем. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. «Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — заявил Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Сокращение импорта негативно сказывается на доходной части бюджета Украины из-за уменьшения поступлений от пошлин и НДС. Протесты польских аграриев, начавшиеся 9 февраля, вызвали серьезные препятствия для транспортировки товаров через границу, что привело к экономическим потерям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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