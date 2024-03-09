В мире Европа Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14% 09 марта 2024 в 23:45 Размер текста - 17 + Импорт в Украину снизился из-за забастовок фермеров, считает Тарас Качка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. В феврале этот показатель уменьшился на 14% по сравнению с январем. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. «Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — заявил Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Сокращение импорта негативно сказывается на доходной части бюджета Украины из-за уменьшения поступлений от пошлин и НДС. Протесты польских аграриев, начавшиеся 9 февраля, вызвали серьезные препятствия для транспортировки товаров через границу, что привело к экономическим потерям. Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. В феврале этот показатель уменьшился на 14% по сравнению с январем. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. «Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — заявил Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Сокращение импорта негативно сказывается на доходной части бюджета Украины из-за уменьшения поступлений от пошлин и НДС. Протесты польских аграриев, начавшиеся 9 февраля, вызвали серьезные препятствия для транспортировки товаров через границу, что привело к экономическим потерям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям