Военный эксперт раскрыл, будет ли новая мобилизация в РФ для создания санитарной зоны на Украине

Эксперт Дандыкин: мобилизации для создания санитарной зоны на Украине не будет

19 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Военный эксперт Дандыкин считает, мобилизация не понадобиться, так как у Армии РФ достаточно резервов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия не нуждается в дополнительной мобилизации, так как за счет добровольцев идет постоянное накопление резервов. Поэтому создание санитарной зоны на Украине не потребует дополнительного привлечения военной силы. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Каждый день контракт с Минобороны заключают как минимум полторы тысячи человек. Это полк. Я думаю, к концу апреля наши резервы будут насчитывать более 100 тысяч человек», — отметил Дандыкин в беседе с «Ридусом». По мнению эксперта, из-за большого резерва армия РФ не нуждается в дополнительной мобилизации, для создания санитарной зоны. Он также отметил, что санитарная зона должна быть как минимум 80—100 километров вглубь Украины, чтобы Киев не мог использовать артиллерию и системы залпового огня. «Это территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Там не должно быть украинской армии. Вероятно, нам нужно будет отодвинуть ВСУ еще дальше, если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты», — отметил эксперт. По его мнению, также стоит защитить от атак Черноморский флот и обезопасить новые регионы. Дандыкин отмечает, что для этого может понадобиться полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия не нуждается в дополнительной мобилизации, так как за счет добровольцев идет постоянное накопление резервов. Поэтому создание санитарной зоны на Украине не потребует дополнительного привлечения военной силы. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Каждый день контракт с Минобороны заключают как минимум полторы тысячи человек. Это полк. Я думаю, к концу апреля наши резервы будут насчитывать более 100 тысяч человек», — отметил Дандыкин в беседе с «Ридусом». По мнению эксперта, из-за большого резерва армия РФ не нуждается в дополнительной мобилизации, для создания санитарной зоны. Он также отметил, что санитарная зона должна быть как минимум 80—100 километров вглубь Украины, чтобы Киев не мог использовать артиллерию и системы залпового огня. «Это территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Там не должно быть украинской армии. Вероятно, нам нужно будет отодвинуть ВСУ еще дальше, если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты», — отметил эксперт. По его мнению, также стоит защитить от атак Черноморский флот и обезопасить новые регионы. Дандыкин отмечает, что для этого может понадобиться полное освобождение Запорожской и Херсонской областей.