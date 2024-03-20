В центре Челябинска повесили плакат с треш-блогером Mellstroy. Видео

20 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Неизвестные повесили плакат с треш-стримером Mellstroy в центре города Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС В Челябинске напротив площади Революции неизвестные повесили плакат с треш-блогером Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) на фоне флага России. Видео URA.RU прислал читатель. «Плакат с Mellstroy’ем повесили на доме напротив площади Революции», — рассказал URA.RU читатель. Согласно кадрам, неизвестные забрались на строительные леса и показали изображение стримера на фоне флага России. Новость по теме Кто такой Меллстрой, которому передают привет президент, Мбаппе и Drake Инцидент произошел ночью. Надпись на плакате гласит: «Андрей Бурим Меллстрой. Мы гордимся всей страной!». На данный момент баннер на здании отсутствует. Популярность блогеру принесли стримы чат-рулетки. В прямом эфире он уговаривал девушек раздеться за денежное вознаграждение, часть из которых были несовершеннолетними. На стримера неоднократно заводили уголовные дела. На одной из прямых трансляций Mellstroy избил модель Алену Ефремову. Его назначили штраф и приговорили к шести месяцам исправительных работ. В феврале 2024 года блогера объявили в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске напротив площади Революции неизвестные повесили плакат с треш-блогером Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) на фоне флага России. Видео URA.RU прислал читатель. «Плакат с Mellstroy’ем повесили на доме напротив площади Революции», — рассказал URA.RU читатель. Согласно кадрам, неизвестные забрались на строительные леса и показали изображение стримера на фоне флага России. Инцидент произошел ночью. Надпись на плакате гласит: «Андрей Бурим Меллстрой. Мы гордимся всей страной!». На данный момент баннер на здании отсутствует. Популярность блогеру принесли стримы чат-рулетки. В прямом эфире он уговаривал девушек раздеться за денежное вознаграждение, часть из которых были несовершеннолетними. На стримера неоднократно заводили уголовные дела. На одной из прямых трансляций Mellstroy избил модель Алену Ефремову. Его назначили штраф и приговорили к шести месяцам исправительных работ. В феврале 2024 года блогера объявили в розыск.