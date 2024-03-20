В Новосибирске задержали министра ЖКХ

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Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов Фото:

В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

«Он задержан», — сказал Нешумов, его слова передает ТАСС. При этом причины задержания чиновника он не назвал.

Архипов возглавил министерство в 2018 году. По предварительным данным, он подозревается следствием в злоупотреблении полномочиям, пишет газета «Коммерсант».

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В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. «Он задержан», — сказал Нешумов, его слова передает ТАСС. При этом причины задержания чиновника он не назвал. Архипов возглавил министерство в 2018 году. По предварительным данным, он подозревается следствием в злоупотреблении полномочиям, пишет газета «Коммерсант».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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