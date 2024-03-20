Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов
В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
«Он задержан», — сказал Нешумов, его слова передает ТАСС. При этом причины задержания чиновника он не назвал.
Архипов возглавил министерство в 2018 году. По предварительным данным, он подозревается следствием в злоупотреблении полномочиям, пишет газета «Коммерсант».
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