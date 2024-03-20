Общество В Новосибирске задержали министра ЖКХ 20 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 + Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. «Он задержан», — сказал Нешумов, его слова передает ТАСС. При этом причины задержания чиновника он не назвал. Архипов возглавил министерство в 2018 году. По предварительным данным, он подозревается следствием в злоупотреблении полномочиям, пишет газета «Коммерсант». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. «Он задержан», — сказал Нешумов, его слова передает ТАСС. При этом причины задержания чиновника он не назвал. Архипов возглавил министерство в 2018 году. По предварительным данным, он подозревается следствием в злоупотреблении полномочиям, пишет газета «Коммерсант». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям