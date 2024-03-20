Франция впервые дала убежище россиянину, который бежал от мобилизации

20 марта 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Некоторые россияне бежали во Францию от мобилизации на родине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал убежище в стране гражданину России, которому на родине прислали повестку о мобилизации. Об этом сообщает адвокат россиянина Юлия Ямова. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — передает издание слова адвоката россиянина Ямовой. Кроме того, французские адвокаты считают, что дело россиянина, который получил повестку, поможет другим адвокатам в новых исках. После объявления мобилизации в РФ многие граждане страны бежали за рубеж, опасаясь призыва в армию. Некоторые из них обратились за защитой во Францию и другие страны Евросоюза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал убежище в стране гражданину России, которому на родине прислали повестку о мобилизации. Об этом сообщает адвокат россиянина Юлия Ямова. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — передает издание слова адвоката россиянина Ямовой. Кроме того, французские адвокаты считают, что дело россиянина, который получил повестку, поможет другим адвокатам в новых исках. После объявления мобилизации в РФ многие граждане страны бежали за рубеж, опасаясь призыва в армию. Некоторые из них обратились за защитой во Францию и другие страны Евросоюза.