Франция впервые дала убежище россиянину, который бежал от мобилизации

Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал убежище в стране гражданину России, которому на родине прислали повестку о мобилизации. Об этом сообщает адвокат россиянина Юлия Ямова.
«Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — передает издание слова адвоката россиянина Ямовой. Кроме того, французские адвокаты считают, что дело россиянина, который получил повестку, поможет другим адвокатам в новых исках.
После объявления мобилизации в РФ многие граждане страны бежали за рубеж, опасаясь призыва в армию. Некоторые из них обратились за защитой во Францию и другие страны Евросоюза.
Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал убежище в стране гражданину России, которому на родине прислали повестку о мобилизации. Об этом сообщает адвокат россиянина Юлия Ямова. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — передает издание слова адвоката россиянина Ямовой. Кроме того, французские адвокаты считают, что дело россиянина, который получил повестку, поможет другим адвокатам в новых исках. После объявления мобилизации в РФ многие граждане страны бежали за рубеж, опасаясь призыва в армию. Некоторые из них обратились за защитой во Францию и другие страны Евросоюза.