СК: число погибших от теракта в «Крокусе» возросло до 115 человек

Продолжается разбор завалов в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
По последним данным, в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек. Такими данными делится Следственный комитет России.
«Число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает СК в своем telegram-канале. Тела были обнаружены во время разбора завалов.
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