СК: число погибших от теракта в «Крокусе» возросло до 115 человек

23 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Продолжается разбор завалов в «Крокусе» Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» По последним данным, в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек. Такими данными делится Следственный комитет России. «Число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает СК в своем telegram-канале. Тела были обнаружены во время разбора завалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По последним данным, в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек. Такими данными делится Следственный комитет России. «Число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает СК в своем telegram-канале. Тела были обнаружены во время разбора завалов.