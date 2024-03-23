СК: число погибших от теракта в «Крокусе» возросло до 115 человек

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Продолжается разбор завалов в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

По последним данным, в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек. Такими данными делится Следственный комитет России.

«Число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает СК в своем telegram-канале. Тела были обнаружены во время разбора завалов.

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По последним данным, в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек. Такими данными делится Следственный комитет России. «Число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает СК в своем telegram-канале. Тела были обнаружены во время разбора завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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